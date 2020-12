UIDAI Online For Aadhar Card: आधार कार्ड आज के समय सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है. लेकिन महामारी के समय बार-बार आधार सेंटर्स पर जाना फायदेमंद नहीं है, साथ ही नौकरीपेशा लोगों के लिए आधार कार्ड में बदलाव के आधार सेंटर जाना काफी कठिन हो जाता है. इस कारण आधार जारी करने वाली संस्ता UIDAI की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है. अब आप आधार में अपडेट ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं. हालांकि कुछ सुविधाओं के लिए आपको आधार सेंटर जाना ही होगा. लेकिन अधिकतर जानकारियों को आप घर बैठे ही अपड़ेट कर सकते हैं. Also Read - UIDAI Online For Aadhar Card: दोबारा शुरू हो गई आधार की ऑनालाइन सेवा, अब घर से करें अपडेट

UIDAI की अधिकारिक वेबसाइट पर uidai.gov.in/images/AadhaarHandbook2020.pdf लिंक पर आपको आधार हैंडबुक की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी इसे आधार कार्ड में नाम बदलवाने व संशोधन कराने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको मिल जाएगी. अब से आप आधार कार्ड में बिना किसी डॉक्यूमेंट के Email id बदल सकते हैं. इसके लिए आधार सेवा केंद्र द्वारा आपसे 50 रुपये की राशि वसूली जाएगी. Also Read - Aadhar Card Latest News: आधार की यह सर्विस फिर शुरू, नहीं जाना होगा Aadhar केंद्र, घर बैठे कर पाएंगे इन चीजों को अपडेट, जानें पूरी प्रक्रिया....

अगर आप उस स्थान से दूर किसी स्थान पर रह रहे हैं जिसका पता आपने आधार कार्ड में दर्ज कराया है तो आपको इसे अपडेट करवाने की आवश्यकता है. ऐसे में आप नजदीकी आधार केंद्र पर जाना होता था लेकिन अब आप इसे ऑनलाइन ही बदल सकते हैं. बता दें कि अबतक 1.30 अरब से ज्यादा आधार कार्ड भारत में जारी किए जा चुके हैं. Also Read - Aadhaar Card New Update: करना हो कोई करेक्शन या बनवाना हो Aadhaar Card, घर बैठे Appointment का जानें आसान तरीका

हालांकि कुछ सेवाओं के इतर अगर आप आधार कार्ड में बायोमेट्रिक जैसे फोटो या जेंडर में बदलाव करना है तो यह आधार सेवा केंद्र से ही संभव है. बता दें कि फोटो अपडेट कराने में 100 रुपये तक का खर्च आता है. साथ ही कुछ दिनों का समय भी लगता है, जिसके बाद नया आधार कार्ड आपके घर भेज दिया जाता है.