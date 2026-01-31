Hindi Business Hindi

Union Budget 15 Tough Economic Terminology And Its Meaning

मुद्रास्फीति से लेकर आकस्मिक कोष तक... 15 शब्द जिनके मतलब जानने से आसानी से पल्ले पड़ेगा बजट

बजट में कई मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल भी होता है. बजट को पढ़ते या समझने के दौरान अक्सर हम इन शब्दों पर अटक जाते हैं. इसलिए हम यहां आपको बजट और अर्थव्यवस्था से जुड़े ऐसे 15 शब्दों का मतलब बता रहे हैं, जिन्हें समझ लिया तो बजट आराम से पल्ले पड़ जाएगा.

सरकार सालभर में कहां से कितना कमाएगी और कहां कितना खर्च करेगी… हर साल आने वाले बजट में इसी का लेखा-जोखा होता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 9वीं बार संसद में देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं. बजट में आम आदमी को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि उनके लिए क्या सस्ता हुआ है और कौन सी सुविधाएं मिली हैं.

1.फाइनेंस बिल (Finance Bill)

बजट पेश होने के बाद संसद में सरकार फाइनेंस बिल (वित्त विधेयक) पेश करती है. इसमें सरकार की कमाई का ब्योरा होता है.

2.एप्रोप्रिएशन बिल (Apropriation Bill)

फाइनेंस बिल के साथ ही ये बिल पेश किया जाता है, इसमें सरकार के खर्च का लेखा-जोखा होता है.

3.मुद्रास्फीति (Inflation)

मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई से होता है. इसमें पैसे की ताकत कम हो जाती है और समय से साथ चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो सामान 100 रुपये का है, उसकी कीमत एक साल में 110 हो गई.

4.जीडीपी (Gross Domestic Product)

देश की अर्थव्यवस्था का हाल बताने वाले पैमाने को GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है. इसमें देश के अंदर होने वाले उत्पादन को मापा जाता है. एक साल में कुल कितना सामान बना और कितनी सेवाएं दी गईं, इन सभी को मिलाकर जीडीपी दर तय की जाती है. बढ़ती GDP किसी देश की अच्छी आर्थिक स्थिति को बताने का संकेत है.

5.राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)

रोजमर्रा के कामों पर होने वाले सरकार के खर्चे को राजस्व व्यय कहा जाता है. इसमें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी और पेंशन जैसी चीजें शामिल होती हैं.

6.पूंजीगत परिसंपत्ति (Capital Asset)

जब भी कोई व्यक्ति मूल्यवान वस्तु खरीदता है, जिनमें- घर, जमीन, मशीनरी, बॉन्ड या फिर कोई दूसरी चीज शामिल होती है तो इसे कैपिटल एसेट या फिर पूंजीगत परिसंपत्ति कहा जाता है. ये निवेश वाली ऐसी चीजें होती हैं, जिन्हें भविष्य में आय के स्रोत के तौर पर रखा जाता है. ऐसी चीजों पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जा सकता है.

7.राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

सरकार की कमाई के मुकाबले खर्चा कितना है, इसे मापने के पैमाने को राजकोषीय घाटा कहा जाता है. ये आय और व्यय के बीच का अंतर होता है. इसे पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेती है. अगर सरकार की कमाई ज्यादा और खर्च कम, तब इसे सरप्लस कहते हैं.

8.राजस्व घाटा (Revenue Deficit)

सरकार ने कमाई का जो टारगेट सेट किया था, लेकिन उतनी कमाई नहीं हुई है. तब इसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं.

9.विनिवेश (Disinvestment)

जब सरकार की तरफ से अपने अधीन आने वाली किसी कंपनी या फिर संस्था की हिस्सेदारी बेची जाती है तो इसे विनिवेश कहा जाता है. आमतौर पर सरकार पैसा जुटाने के लिए ऐसा करती है. इससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ कुछ हद तक कम किया जाता है.

10.कॉर्पोरेट टैक्स (Corporate Tax)

कॉर्पोरेट कंपनियों या फर्मों को अपनी कमाई पर सरकार को टैक्स देना होता है. इसे ही कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है.

11.उत्पाद शुल्क (Excise Duty)

देश के अंदर बनने वाले सामानों पर सरकार जो टैक्स लगाती है, उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं. इसे अब GST में शामिल कर लिया गया है. GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स.

12.सीमा शुल्क (Custom Duty)

दूसरे देश से जो भी सामान आ रहा है या फिर दूसरे देश जा रहा है उसपर सीमा शुल्क लगाया जाता है.

13.समेकित कोष (Consolidated Fund)

सरकार जो भी कमाई करती है, इसे इस फंड में रखा जाता है. इससे पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत पड़ती है.

14.आकस्मिक कोष (Contingency Fund)

ये सरकार का सेविंग अकाउंट है. ये ठीक वैसे ही है, जैसे हम अपने सैलरी या प्राइमरी अकाउंट के अलावा दूसरा सेविंग अकाउंट खोलते हैं. इस फंड से सरकार बिना संसद की मंजूरी के पैसे निकाल सकती है.

15. पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)

ऐसा खर्च जिससे सरकार को आगे जाकर कमाई होती है, इसे पूंजीगत व्यय कहते हैं. स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, रेलवे ट्रैक, पुल, सड़क, हाइवे ऐसी ही प्रोजेक्ट हैं.