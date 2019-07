नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल अब महंगे हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उपकर (सेस) और उत्पाद कर बढ़ाने की घोषणा की है. वहीं, सोने पर सीमा शुल्‍क बढ़ा दिया गया है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार लोकसभा में आम बजट 2019-20 पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उपकर (सेस) के साथ-साथ उत्पाद कर में बढ़ोतरी की घोषणा की.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट में पेट्रोल और डीजल पर उपकर में प्रति लीटर एक रुपए की वृद्धि करने की घोषणा की. इसके साथ ही सोने पर सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया. सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए कहा कि दो करोड़ से पांच करोड़ रुपए और पांच करोड़ रुपए से अधिक की कर योग्य आय वाले करदाताओं पर अधिभार बढ़ाया गया है.

उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपए से ऊपर का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों में डिजिटल लेनदेन पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क नहीं लगेगा. बैंक खाते से एक करोड़ रुपए से अधिक की निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाने की घोषणा की है.

Finance Minister Nirmala Sitharaman: It is also proposed to increase custom duty on gold & other precious metals from 10% to 12.5%. #Budget2019 pic.twitter.com/b3aS6GHBHO

— ANI (@ANI) July 5, 2019