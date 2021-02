Union Budget 2021: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी आज देश का आम बजट पेश करने वाली हैं. हालांकि सही मायनों में कहा जाए तो यह बजट सामान्य तौर पर पेश किए जाने वाले बजट से थोड़ा अलग होगा. क्योंकि इस बार बजट पेपरलेश होगा. यानी कि बजट में पेपर के इस्तेमाल के बजाय पीडीएफ फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाएगा. यह पीडीएफ फाइल सभी के लिए उनके फोन पर उपलब्ध होगा. यह फैसला कोरोना महामारी के मद्देनजर लिया गया ताकि कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सके. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi Yojana Online: Budget 2021 में रहेगा किसानी पर जोर, बढ़ सकती है इस योजना की राशि

बता दें कि इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब बजट किसी बैग, थैले में नहीं होगा और पेपरलेस होगा. हालांकि बजट की सॉफ्ट कॉपी सभी के लिए कुछ ही देर में ऑनलाइन उपलब्ध होगी. बता दें कि निर्मला सीतारमण आज संसद में यूनियन बजट (Union Budget 2021-22) के एक टैब के माध्यम से पढ़ेंगी जो कि पारंपरिक बही खाते से बिल्कुल अलग होगा. वित्त मंत्री ने स्वदेशी बही खाते को टैबलेट से बदल दिया है. ऐसे में बजट अब डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा.

बता दें कि वित्त मंत्री का पूरा बजट डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होगा. इस बार बजट की प्रिंटिंग नहीं की गई है. इस बार हर कोई एक ऐप के जरिए इस बजट को अपने मोबाइल पर देख सकता है. सरकार ने Union Budget App लॉन्च किया है. यह ऐप Android और iOS दोनों तरह के स्मार्टफोन्स के लिए हैं. आप इसे Google Play Store और Apple App Store से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.



वित्त मंत्री का बजट भाषण समाप्त होने के बाद आप इस पर पूरा बजट दस्तावेज देख सकते हैं. यहां से आप इन दस्तावेजों को डाउनलोड करने के साथ उसका प्रिंट भी ले सकते हैं. इस ऐप पर पूरा बजट दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगा.