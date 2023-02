Hindi Business Hindi

Budget 2023: जानिए बजट के हाइलाइट्स, थोड़े में बहुत जानने के लिए यहां क्लिक करें

Budget 2023-24 Latest News in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का वार्षिक बजट बेश कर रही हैं. यहां पढ़ें बजट से जुड़ी हर हाईलाइट

बजट की बड़ी बातें

Union Budget 2023 India: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश कर रही हैं. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है. ऐसे में उम्मीदें हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी का ध्यान रखेंगी और खासतौर पर नौकरीपेशा लोगों को टैक्स के बोझ से राहत देने के साथ ही गृहणियों के घर का बजट सुधारने की तरफ भी कदम रखेंगी. जैसे-जैसे निर्मला सीतारमण एक-एक विषय पर अपनी सरकार विजन पेश करेंगी वैसे-वैसे हम आपको एक-बार को बताते जाएंगे. इसके लिए आप इस खबर पर लगातार बने रहें. बजट से जुड़ी बड़ी हाइलाइट आपको यहां देखने को मिलेंगी.

Budget 2023-24 की अब तक की बड़ी बातें

नए टैक्स सिस्टम में 7 से घटाकर 5 टैक्स स्लैब. नई टैक्स व्यवस्था का एलान- 3 से 6 लाख की कमाई पर 5 फीसदी टैक्स. 6 से 9 लाख की कमाई पर देना होगा 10 फीसदी टैक्स. 7 लाख की कमाई पर नहीं देना होगा कोई टैक्स. 9 से 12 लाख पर दोना होगा 15 फीसदी टैक्स. पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म किया.

टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया. अब नए टैक्स स्लैब में 5 लाख की बजाय 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा.

इलेक्ट्रिक वेहिकल भी होंगे सस्ते. देसी मोबाइल फोन, कैमरा और लेंस सस्ते होंगे. कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस सस्ते होंगे

गोल्ड-सिल्वर के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाएगी. सोने-चांदी का इस्तेमाल करके बनाए जाने वाले सामान महंगे हो जाएंगे. देशी किचन चिमनी महंगी होगी.

महिला सम्मान बचत पत्र की घोषणा, इसके तहत 2 लाख तक के निवेश पर छूट मिलेगी

अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38 हजार, 800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी.

2030 तक 5MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य.

डिजीलॉकर, आधार को निवास का प्रमाण माना जाएगा. डिजीलॉकर को और सुरक्षित बनाया जाएगा.

देश में 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और एयरोड्रम बनाए जाएंगे.

PM आवास योजना का आवंटन 66 फीसद बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया.

रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट

भारतीय मिलेट्स संस्थान का गठन किया जाएगा. मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अन्नश्री योजना

मेडिकल उपकरणों के लिए मल्टी इक्विपमेंट स्कूल होंगे. साल 2047 तक एनेमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया

इन्फ्रा पर खर्च 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया.

