  • Hindi
  • Business Hindi
  • Union Budget 2026 27 To Be Presented On February 1 Budget Session Likely From January 28

इतिहास में पहली बार इस दिन पेश होगा आम बजट, सरकार ने किया तारीख का ऐलान...28 जनवरी से शुरू होगा संसद सत्र

Union Budget 2026: केंद्र सरकार ने आम बजट 2026-27 के पेश करने की तारीख को घोषित कर दिया है. इसके अलावा बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने की संभावना है.

Published date india.com Updated: January 7, 2026 10:27 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Union Budget 2026
Union Budget 2026

Union Budget 2026: केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट 1 फरवरी को पेश करने जा रही है. इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में प्रस्तुत करेंगी. इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है. खास बात यह है कि इस साल 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है. इसके बावजूद सरकार ने इसी दिन बजट पेश करने का फैसला किया है. यह दिन संत गुरु रविदास जयंती के साथ भी पड़ रहा है, जिस वजह से कुछ राज्यों में सरकारी अवकाश रहता है, लेकिन इसका बजट की तारीख पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

28 जनवरी से शुरू हो सकता है बजट सत्र

सूत्रों के अनुसार, संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू हो सकता है. इस दिन राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी. इसके अगले दिन यानी 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किए जाने की संभावना है. आर्थिक सर्वे में देश की आर्थिक स्थिति, विकास दर और आने वाली चुनौतियों की जानकारी दी जाती है. आमतौर पर बजट से पहले यह सर्वे पेश किया जाता है ताकि बजट की दिशा साफ हो सके.

बजट सप्ताह में संसद का कार्यक्रम

बजट सत्र के दौरान संसद 30 जनवरी को बंद रहेगी. इसका कारण यह है कि 1 फरवरी रविवार को बजट पेश किया जाएगा, जिसके लिए संसद की विशेष बैठक बुलाई जाएगी. सामान्य नियमों के अनुसार शनिवार को संसद का कामकाज नहीं होता. इसलिए इस सप्ताह संसद के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है. सरकार पहले भी रविवार को बजट पेश कर चुकी है और उस समय संसद की विशेष बैठक आयोजित की गई थी.

1 फरवरी को पेश होगा बजट

केंद्र सरकार वर्ष 2017-18 से लगातार 1 फरवरी को आम बजट पेश कर रही है. इसका उद्देश्य यह है कि बजट के प्रावधानों को नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले लागू किया जा सके. इसके अलावा शेयर बाजार भी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि यदि बजट रविवार को पेश होता है, तो उस दिन विशेष ट्रेडिंग सेशन रखा जाएगा, ताकि निवेशकों को बजट से जुड़े फैसलों पर प्रतिक्रिया देने का मौका मिल सके. इतिहास में ऐसा पहली बार होगा की रविवार को आम बजट पेश किया जा रहा हो.  

निर्मला सीतारमण बनाएंगी रिकॉर्ड

वित्त वर्ष 2026-27 का बजट निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला लगातार नौवां बजट होगा. उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ दिया है, जिन्होंने लगातार सात बजट पेश किए थे. यदि वह वित्त वर्ष 2027-28 का बजट भी पेश करती हैं, तो वह पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी. मोरारजी देसाई ने दो अलग-अलग कार्यकालों में कुल दस बजट पेश किए थे. हाल के वर्षों में पी. चिदंबरम ने नौ और प्रणब मुखर्जी ने आठ बजट पेश किए थे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

(इनपुट IANS)

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.