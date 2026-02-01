  • Hindi
  • Business Hindi
  • Union Budget 2026 How Much Money Did The Pm Kisan Samman Nidhi Receive In The Budget

Union Budget 2026: बजट में पीएम किसान सम्मान निधि को मिली कितनी राशि? आंकड़ा देख हो जाएंगे दंग

बजट 2026 में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 63,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों को आर्थिक संबल देना और 'लखपति दीदी' जैसी योजनाओं के साथ ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है.

Published date india.com Published: February 1, 2026 6:34 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Union Budget 2026: बजट में पीएम किसान सम्मान निधि को मिली कितनी राशि? आंकड़ा देख हो जाएंगे दंग
वित्त मंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित किया है.

Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ी रफ्तार देने की कोशिश की है. इस बजट की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को लेकर की गई घोषणा है. सरकार ने इस बार किसानों की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए भारी भरकम राशि आवंटित की है.

पीएम किसान के लिए 63,500 करोड़ का फंड

सरकार ने बजट 2026 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है. यह आवंटन पिछले बजट के मुकाबले वृद्धि को दर्शाता है, जिसका सीधा उद्देश्य देश के करोड़ों सीमांत और छोटे किसानों को सीधी नकद सहायता प्रदान करना है. इस बार का बजट आवंटन न केवल किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा. सरकार का लक्ष्य है कि योजना की जानकारी हर दूर-दराज के किसान तक पहुंचे और वे इसका लाभ उठाने के लिए जागरूक हो सकें.

शी-मार्ट्स ग्रामीण उत्पादों के लिए नया बाजार

महिलाओं और किसानों के उत्पादों को बेचने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर शी-मार्ट्स (SHE-Marts) स्थापित किए जाएंगे. यह मार्ट्स ग्रामीण उद्यमियों को सीधा बाजार उपलब्ध कराएंगे और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्त करेंगे.

लखपति दीदी योजना को मिला बढ़ावा

वित्त मंत्री ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी अभियान के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ करने की घोषणा की है. स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं को कृषि और अन्य ग्रामीण व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर उनकी आय में भारी वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है. बता दें कि इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचता है. बजट 2026 का यह आवंटन यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को खाद, बीज और खेती के अन्य उपकरणों के लिए किसी साहूकार पर निर्भर न रहना पड़े.

कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग

किसानों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने एग्री-टेक (Agri-tech) पर जोर दिया है. बजट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात कही गई है, जिससे किसानों को फसलों के बीमा, लोन और मंडी भाव की जानकारी मोबाइल पर ही मिल सकेगी.

मोटे अनाज और भंडारण सुविधाएं

बजट में श्री अन्न (मोटे अनाज) के उत्पादन को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया है. साथ ही, गांव स्तर पर नई भंडारण (Storage) सुविधाएं और कोल्ड चेन बनाने के लिए भी राशि आवंटित की गई है, ताकि किसानों की फसल खराब न हो और उन्हें सही दाम मिल सके.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.