Explained: बजट होता क्या है? इसके लिए कहां से पैसे जोड़ती है सरकार, आप तक कैसे पहुंचती हैं सुविधाएं?

सरकार किसी कंपनी की तरह मुनाफा नहीं कमाती. उसका काम पॉलिसी और प्रोजेक्ट्स के जरिए लोगों का भला करना होता है. इसके लिए सरकार पहले अपने खर्च का अनुमान लगाती है. इसके बाद खर्च के हिसाब से पैसा जुटाती है. ऐसे में सीधे तौर पर इसे कमाई नहीं कहा जाता. इसे फंड जोड़ना या जुटाना कहते हैं.

केंद्रीय बजट देश का सालाना फाइनेंशियल लेखा-जोखा होता है. इससे पता चलता है कि किसी खास फाइनेंशियल ईयर में सरकार की कमाई कहां-कहां से हुई है और उसने किस-किस सेक्टर और सर्विस के लिए कितनी रकम खर्च की है. बजट के जरिए सरकार ये भी तय करने की कोशिश करती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है. भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के पीरिएड को एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है.

देश को चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए. ये पैसा सारी जगहों पर सही तरीके से खर्च हो, इसके लिए सरकार बजट बनाती है. ये ठीक वैसे ही है, जैसे हम और आप अपने घर के खर्चों को मैनेज करने के लिए हर महीने बजट बनाते हैं. ये फैमिली बजट है और जो सरकार बनाती है उसे देश का बजट कहते हैं.

आइए जानते हैं देश को चलाने के लिए सरकार कहां से पैसा जुटाती है? सरकार को किस-किस सेक्टर में खर्चा करना होता है? अगर खर्च करने के लिए पैसे कम पड़ जाए, तो सरकार कहां से एक्स्ट्रा पैसों का बंदोबस्त करती है:-

सरकार कहां से जुटाती है फंड?

सरकार के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स टैक्स होता है. इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स दोनों शामिल है. डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स आता है. जबकि, इनडायरेक्ट टैक्स GST प्रमुख है.

सरकार को पेट्रोल, डीजल और शराब जैसे उत्पादों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी से भी इनकम होती है.

टैक्स के अलावा सरकार को सरकारी सेवाओं की फीस, जुर्माने, लाइसेंस फीस और सरकारी कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड से कमाई होती है. ये सभी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं. सरकार रेलवे, डाक, पब्लिक सेक्टर के बैंक और अन्य सरकारी यूनिट से भी कमाती है.

सरकार को कोयला, खनिज, स्पेक्ट्रम बेचकर या इनकी नीलामी से भी मोटा पैसा मिलता है. हालांकि, इनकम टैक्स की तुलना में कम होती है, फिर भी बजट में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है.

उधार भी लेती है सरकार

फिर भी खर्च के लिए पैसे कम पड़े तो सरकार उधार लेती है. अब सवाल उठता है आखिर सरकार को उधार देता कौन है? सरकार मोटे तौर पर 4 जरियों से कर्ज जुटाती है.

बीमा कंपनियों, RBI, अन्य दूसरे बैंकों से सरकार कर्ज लेती है.

मित्र देशों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF), वर्ल्ड बैंक, अन्य अंतरराष्ट्रीय बैंक से सरकार कर्ज लेती है.

सरकार ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम, आदि को जारी करती है, जिन्हें लोग और कंपनियां खरीदती हैं. सरकार इसका ब्याज लोगों और कंपनियों को देती है.

सरकार अपनी संपत्ति, गोल्ड, आदि को गिरवी रखकर भी कर्ज उठाती है. जैसे- 1990 में सरकार ने सोना गिरवी रखकर पैसा उठाया था.

मोदी सरकार पर कितना कर्ज?

इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2005 से 2013 तक 9 साल में कांग्रेस की मनमोहन सरकार के दौरान सरकार का कुल कर्ज करीब 17 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 50 लाख करोड़ रुपये हो गया था. मनमोहन सरकार में कुल कर्ज में 190% की बढ़त हुई. मोदी सरकार के 2014 से सितंबर 2023 तक 9 साल में सरकार का कर्ज लगभग 55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 161 लाख करोड़ रुपये हो गया. अभी मोदी सरकार पर करीब 200 लाख करोड़ रुपये का इंटर्नल कर्ज भी है. मतलब विदेशी और आंतरिक कर्ज मिलाकर भारत पर टोटल 261 लाख करोड़ का कर्ज है. 2014 में भारत पर कुल 81 लाख का कर्ज था.

बाकी देश भी क्या कर्ज लेते हैं?

हां. दुनियाभर के बड़े देश इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए कर्ज लेते हैं. ये एक आम प्रैक्टिस जैसा है. दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में जापान, इटली, फ्रांस जैसे देश भी शामिल हैं. ये सभी देश GDP के मुकाबले में भारत से ज्यादा कर्ज लेते हैं. अब कर्ज कम है या ज्यादा इसकी तुलना GDP के रेशियो से की जाती है.

आम आदमी तक कैसे पहुंचती हैं बजट की घोषणाएं?

तमाम जगहों से फंड जुटाकर और कर्ज लेने के बाद सरकार के पास पैसा इकट्ठा होता है. इनका जिक्र बजट में किया जाता है. फिर जरूरत के हिसाब से सेक्टर के लिए पैसे अलॉट होते हैं. वहीं, अलग-अलग स्कीम्स वगैरह के लिए भी पैसे जारी किए जाते हैं. इस तरह आम आदमी तक बजट की घोषणाएं पहुंचती हैं. सरकार सब्सिडी, पेंशन,रक्षा, कर्ज और ब्याज, टैक्स पर राज्यों का हिस्सा, वित्त आयोग और अन्य संस्थाओं की सैलरी, केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम और केंद्रीय योजनाओं पर बजट का पैसा खर्च करती है.