Budget 2026: बजट में मिडिल क्लास फैमिली के हर सदस्य को क्या-क्या मिला? ये रही पूरी लिस्ट

Middle Class Budget 2026 Announcements: बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इन बातों का ख्याल रखा है. कई बड़े ऐलान किए हैं, इनका असर मिडिल क्लास की जिंदगी पर पड़ेगा. हालांकि, इस बार इनकम टैक्स स्लैब नहीं बदलने से सैलरीड क्लास को थोड़ी मायूसी जरूर हुई है.

Budget 2026 Announcements for Middle Class: हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि उसके सिर पर अपनी एक छत हो. बच्चों की थाली में अच्छा खाना परोसा जा सके. पहनने के लिए कपड़े मिले. बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्तर पर हो. घर के बुजुर्गों को अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो उनको सस्ता इलाज मिले. जब घर का बेटा या बेटी की पढ़ाई पूरी हो जाए, तो उसे समय पर योग्यता के हिसाब से नौकरी मिले. परिवार की महिलाओं के हाथ में भी महीने के आखिर तक कुछ पैसे रहे. आखिर में सारे खर्चे निकालने के बाद भविष्य के लिए कुछ पैसे भी बचाए जा सके.

मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने तीसरे टर्म का तीसरा आम बजट पेश कर दिया है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इन बातों का ख्याल रखा है. कई बड़े ऐलान किए हैं, इनका असर मिडिल क्लास की जिंदगी पर पड़ेगा. हालांकि, इस बार इनकम टैक्स स्लैब नहीं बदलने से सैलरीड क्लास को थोड़ी मायूसी जरूर हुई है.

आइए जानते हैं Budget 2026 में मिडिल क्लास परिवार के हर सदस्य को क्या-क्या मिला:-

घर के मुखिया (नौकरीपेशा)

नौकरीपेशा लोगों के लिए इस बार बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है. इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय जरूर मिलेगा. वहीं, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.इससे आपके लिए ITR फाइल करना पहले से और ज्यादा आसान हो जाएगा.

बुजुर्ग

सरकार कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाएगी. इससे गंभीर बीमारी से जूझ रहे बुजुर्गों का इलाज सस्ता होगा. ये एडवांस कैंसर की इंपोर्ट होने वाली दवाएं हैं. कस्टम ड्यूटी हटने से ये सस्ती हो जाएंगी. 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे. आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनेगी.

घर की महिलाएं /गृहणी

ग्रामीण महिलाओं की अगुआई वाले उद्यमों के लिए स्व-सहायता उद्यम यानी शी-मार्ट्स की शुरुआत होगी.शी-मार्ट्स का मुख्य लक्ष्य क्लस्टर स्तर पर, विशेष रूप से कृषि-क्लस्टरों (agro-clusters) में, ग्रामीण महिलाओं उद्यमियों को एक मार्केट उपलब्ध कराना है. यह मुख्य रूप से उन महिलाओं और दीदियों के लिए है, जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं. इससे महिलाओं को अपनी इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी.

बेटी-बेटा

अगर आपके घर में बेटी है और आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना चाहती है, तो केंद्रीय बजट 2026–27 में इसे लेकर एक ऐलान हुए है. सरकार गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) एजुकेशन को प्राथमिकता देगी. हर जिले में गर्ल हॉस्टल बनाए जाएंगे. देश में 700 जिले हैं. अगर आपका बेटा विदेश में पढ़ाई करता है, तो अब पेरेंट्स की हजारों रुपये की बचत होगी. सरकार ने एजुकेशन पर TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है. ये टैक्स 10 लाख से ज्यादा की रकम भेजने पर लगाया जाता है.

आम आदमी को महंगाई से राहत

मोदी सरकार ने आम आदमी को महंगाई से राहत दी है. अब मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कार, लेदर गुड्स, माइक्रोवेव ओवन, कपड़े जैसे सामान सस्ते होंगे.पर्सनल इस्तेमाल की चीजों पर भी टैक्स घटाया गया है.हवाई सफर भी सस्ता हो सकता है.EV बैटरी और सोलर पैनल सस्ते मिलेंगे.