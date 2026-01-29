Hindi Business Hindi

Union Budget 2026 Nirmala Sitharaman Date Time And Key Details

Budget 2026: 1 फरवरी को कितने बजे पेश होगा देश का बजट? उसके बाद क्या-क्या होगा, चेक करें पूरी लिस्ट

बजट 1 फरवरी 2026 यानी रविवार को सुबह 11 बजे संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण देश का बजट पेश करेंगी.

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट (Union Budget 2026) 1 फरवरी (रविवार) को आने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लोकसभा में सुबह 11 बजे देश का बहीखाता यानी बजट पेश करेंगी. बजट बनने से लेकर संसद में पेश होने तक कई प्रोसेस होते हैं. बजट वाले दिन भी वित्त मंत्री खास प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं. सारी फॉर्मलिटी पूरी होने के बाद ही न्यूज चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देश का बजट आम आदमी तक पहुंच पाता है.

आइए जानते हैं रविवार को बजट पेश होने से पहले क्या-क्या होगा? बजट पेश होने के बाद क्या होता है? इस बार बजट से आम आदमी, मिडिल क्लास और बिजनेस क्लास को लेकर कौन-कौन सी 10 उम्मीदें हैं:-

बजट सत्र कब से कब तक?

बजट पेश करने के लिए सरकार संसद का सत्र बुलाती है. इसे बजट सत्र कहते हैं. इस बार बजट सत्र दो फेज में चलेगा. पहला फेज 28 जनवरी से शुरू हुआ है, जो 13 फरवरी तक चलेगा. इस दौरान 12 बैठकें होनी हैं. बजट सत्र का दूसरा फेज 9 मार्च से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान कुल 18 बैठकें होंगी.

हलवा सेरेमनी

बजट सत्र की शुरुआत से पहले हलवा सेरेमनी की परंपरा निभाई जाती है. इस बार 27 जनवरी को ये परंपरा हुई थी. हमारे बड़े-बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं कि किसी भी शुभ या बड़े काम की शुरुआत मुंह मीठा करके करनी चाहिए.देश का साल भर का बजट बनाना भी शुभ और बड़ा काम माना जाता है. इसलिए नॉर्थ ब्लॉक (वित्त मंत्रालय) की प्रेस में बजट की छपाई शुरू होने से पहले हलवा सेरेमनी होती है.इसके जरिए अधिकारियों का मुंह मीठा कराया जाता है. वित्त मंत्री अपने हाथ से स्टाफ को हलवा परोसती हैं. नॉर्थ ब्लॉक में ‘हलवा सेरेमनी’ के तुरंत बाद स्टाफ का लॉक-इन पीरियड शुरू हो जाता है.

सर्वदलीय बैठक (ऑल पार्टी मीटिंग)

संसद का बजट सत्र शुरू होने के एक दिन पहले सरकार सभी दलों के साथ मीटिंग करती है. इसे सर्वदलीय बैठक कहते हैं.इस मीटिंग में सरकार बाकी दलों और विपक्ष से बजट सत्र में सहयोग की अपील करती है. इसबार ये मीटिंग 27 जनवरी को ही हुई थी.रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में 35+ पार्टियों के सांसद शामिल हुए. इस दौरान बजट सत्र को सकारात्मक और सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई.

राष्ट्रपति का अभिभाषण

बजट सत्र या संसद के किसी भी सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होती है. 28 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ. इसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई.

Add India.com as a Preferred Source

आर्थिक सर्वेक्षण

बजट सत्र की शुरुआत के दूसरे दिन यानी 29 जनवरी को सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया. आर्थिक सर्वेक्षण (इकोनॉमिक सर्वे) भी वित्त मंत्री पेश करती हैं. यह सरकार की सालाना रिपोर्ट है. इसमें बताया जाता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया? किस सेक्टर में ग्रोथ अच्छी रही? कहां दिक्कतें आईं? आर्थिक सर्वेक्षण में ये भी बताया जाता है कि आगे किन सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. इस सर्वे रिपोर्ट से बजट को लेकर थोड़ा-बहुत हिंट मिल जाता है.

बजट किस दिन, कितने बजे और कहां पेश होगा?

बजट 1 फरवरी 2026 यानी रविवार को सुबह 11 बजे संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण देश का बजट पेश करेंगी. मोदी सरकार में सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी.

बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री का प्रोटोकॉल?

सुबह 9 बजे बजट बनाने वाली टीम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फोटो सेशन होगा.

इसके बाद वो अपने दफ्तर में टीम के साथ फाइनल मीटिंग करेंगी.

सुबह 10:00 से 10:30 बजे के बीच सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी. वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उनसे संसद में बजट पेश करने की परमिशन लेंगी.

इसके बाद वित्त मंत्री सीधे संसद भवन की ओर रवाना होंगी. यहां लोकसभा में एंट्री करेंगी. 11 बजे बजट भाषण शुरू होगा.

बजट पेश होने के बाद क्या होता है?

1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद 2 से 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होना है.

3 फरवरी को पीएम मोदी लोकसभा में और 4 फरवरी को राज्यसभा में जवाब देंगे.

5 से 13 फरवरी को बजट पर सामान्य चर्चा होगी. इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर बहस होगी.

14 से 8 मार्च तक अवकाश रहेगा. फिर 9 मार्च से दूसरा सेशन शुरू होगा.

9 से 25 मार्च तक मंत्रालयों की डिमांड पर ग्रांट चर्चा संभव है.

26 से 31 मार्च तक इन मांगों पर वोटिंग होगी. विनियोग या वित्त विधेयक पेश होंगे.

2 अप्रैल को संसद का बजट सत्र खत्म हो जाएगा.

बजट 2026 से 10 बड़ी उम्मीदें

मिडिल क्लास ने 15 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री किए जाने की मांग की है. साथ में टैक्स देने वाले सीनियर सिटीजन को को पेंशन, सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट देने की बात कही गई है. मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने की है, ताकि उन्हें कॉरपोरेट्स के बराबर वित्तीय सुविधाएं मिल सकें. तीसरी मांग GST एमनेस्टी स्कीम को लेकर है. इसमें उन व्यापारियों को भी राहत देने की अपील की है जिन्होंने पहले ही टैक्स, ब्याज और पेनल्टी का पेमेंट कर दिया है. व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र स्तर पर ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा गया है. इनकम टैक्स के नाम में बदलाव की मांग की गई है. इसे ‘राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि’ कहा जाए ताकि टैक्स को देश के विकास से जोड़ा जा सके. दिल्ली के बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए बजट में अलग से 1000 करोड़ रुपये के फंड की मांग की गई है. वन नेशन वन लाइसेंस और वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करने की मांग भी है. व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय ट्रेडर्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने की मांग की जा रही है. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की मांग की गई है. पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने या तेल कंपनियों पर दबाव बनाकर दाम घटाने की बात कही गई है. आखिरी मांग केंद्र और राज्य स्तर पर अधिक टैक्स देने वाले व्यापारियों को सरकार की ओर से सार्वजनिक रूप से सम्मानित और पुरस्कृत किए जाने से जुड़ी है.