Budget 2026: आम आदमी की कटेगी जेब या सरकार से मिलेगी बड़ी राहत? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी बजट
Union Budget 2026: बजट 1 फरवरी 2026 यानी रविवार को सुबह 11 बजे संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण देश का बजट पेश करेंगी.
ज्यादातर घरों में हर हफ्ते का संडे स्लो मोशन में शुरू होता है. लेकिन, 1 फरवरी को पड़ा संडे कोई आम संडे नहीं है. ये बेहद खास है. आज पूरे देश की निगाहें न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहने वाली हैं. क्योंकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज देश का बजट पेश करने जा रही हैं. ये इतिहास में दूसरा मौका होगा, जब रविवार के दिन बजट पेश किया जा रहा है. इससे पहले 1999 में ऐसा हुआ था. बतौर वित्त मंत्री ये उनका लगातार नौवां बजट है. आम आदमी से लेकर किसान, सैलरीड क्लास से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक…हर किसी ने बजट से खास उम्मीदें लगाई हैं.
पिछले बजटों में मिली कुछ राहतों के बाद अब लोग और बड़े बदलावों की आस लगाए बैठे हैं.जैसे इनकम टैक्स स्लैब्स में रिवीजन, स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ाना और निवेश से जुड़ी छूट देना. अब देखना है कि आज लाल कपड़े में लिपटी फाइल (Budget) से वित्त मंत्री कौन-कौन सी उम्मीदों को पूरा करती हैं? आम आदमी का गुल्लक कितना भरता है? सैलरीड क्लास की जेब पर कितना असर पड़ता है? कौन-कौन से सेक्टर में खुशी आती है? किस सेक्टर को मायूसी मिलती है?
कब पेश होगा बजट?
बजट 1 फरवरी 2026 यानी रविवार को सुबह 11 बजे संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण देश का बजट पेश करेंगी.
Budget 2026 से 5 बड़ी उम्मीदें?
- न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन शामिल करने की मांग: NPS, हेल्थ इंश्योरेंस (सेक्शन 80D) और होम लोन इंटरेस्ट जैसी कुछ महत्वपूर्ण डिडक्शन को नए रिजीम में जोड़ने की लंबे समय से मांग है. अगर ऐसा होता है तो पुराने रिजीम की जगह नया रिजीम चुनना ज्यादा फायदेमंद बनेगा.
- स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की मांग: इस बार नौकरीपेशा लोगों की सबसे बड़ी मांग बेसिक टैक्स-एक्सेम्प्शन लिमिट बढ़ाने की है. स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिले.
- 30% स्लैब की लिमिट बढ़ाना: न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से सालाना 24 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30% का टैक्स लगता है. इसे भी बढ़ाने की मांग हो रही है. 24 लाख रुपये की इनकम लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख करने की मांग उठ रही है.
- सेक्शन 80C और 80D जैसी डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी: सेक्शन 80C (PPF, ELSS, LIC आदि) की मौजूदा 1.5 लाख रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपये या ज्यादा करने की उम्मीद की जा रही है. साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस (80D) की लिमिट में भी सुधार की मांग है.
- TDS सिस्टम को और सरल बनाने की संभावना: बजट 2026 में TDS सिस्टम को आसान बनाने की काफी उम्मीद जताई जा रही है. मौजूदा समय में विभिन्न प्रकार के लेन-देन (जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, प्रोफेशनल फीस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर आदि) पर अलग-अलग TDS दरें लागू हैं, जिसकी वजह से कंप्लायंस काफी जटिल हो गया है.
बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री का प्रोटोकॉल?
- सुबह 9 बजे बजट बनाने वाली टीम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फोटो सेशन होगा.
- इसके बाद वो अपने दफ्तर में टीम के साथ फाइनल मीटिंग करेंगी.
- सुबह 10:00 से 10:30 बजे के बीच सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी. वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उनसे संसद में बजट पेश करने की परमिशन लेंगी.
- इसके बाद वित्त मंत्री सीधे संसद भवन की ओर रवाना होंगी. यहां लोकसभा में एंट्री करेंगी. 11 बजे बजट भाषण शुरू होगा.
बजट पेश होने के बाद क्या होगा?
- 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद 2 से 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होना है.
- 3 फरवरी को पीएम मोदी लोकसभा में और 4 फरवरी को राज्यसभा में जवाब देंगे.
- 5 से 13 फरवरी को बजट पर सामान्य चर्चा होगी. इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर बहस होगी.
- 14 से 8 मार्च तक अवकाश रहेगा. फिर 9 मार्च से दूसरा सेशन शुरू होगा.
- 9 से 25 मार्च तक मंत्रालयों की डिमांड पर ग्रांट चर्चा संभव है.
- 26 से 31 मार्च तक इन मांगों पर वोटिंग होगी. विनियोग या वित्त विधेयक पेश होंगे.
- 2 अप्रैल को संसद का बजट सत्र खत्म हो जाएगा.
कैसा था 2025 का बजट?
- साल 2025 के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली थी. सरकार ने सैलरीड क्लास के लिए न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी थी. न्यू टैक्स रिजीम में 4-8 लाख रुपये के इनकम पर 5% और 8-12 लाख रुपये के इनकम पर लगने वाले 10% टैक्स को सरकार 87A के तहत सीधे माफ कर देती है. इसके अलावा 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है.
- पिछले बजट में बुजुर्गों के लिए छूट की लिमिट डबल कर दी गई थी. सीनियर सिटीजंस को एक लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. पहले यह लिमिट 50 हजार रुपये थी.
- साल 2025 के बजट में युवाओं के लिए खास ऐलान हुए थे. नई नौकरियों का ऐलान तो नहीं किया गया था, लेकिन स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया गया था.
- पिछले बजट में मोदी सरकार ने आम आदमी को महंगाई से राहत दी थी. मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कार, लेदर गुड्स, कपड़े जैसे सामान सस्ते किये गए थे. सरकार ने 82 सामानों में से सेस हटा दिया था.
- वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया था. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए नई योजनाओं की घोषणा हुई थीं. अगले 5 सालों में 5 लाख SC/ST महिला अंत्रोप्रेन्योर को 5 साल की अवधि के लिए टर्म लोन देने का ऐलान हुआ था.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए SWAMIH स्कीम के तहत 50,000 घर बनकर तैयार हो गए हैं. 2025 में 40,000 और घर बनने की उम्मीद है. इसके अलावा, SWAMIH Fund 2 में 15,000 करोड़ रुपये से 1 लाख और घर बनाए जाएंगे.
- सरकार ने बच्चों में उत्सुकता और इनोवेशन की भावना पैदा करने के लिए अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब बनाने का ऐलान किया था.
- मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 10 हजार सीटें बढ़ाने का ऐलान हुआ था. इससे देश में हर साल अब 10 हजार नए डॉक्टर बनेंगे. इसके साथ ही पांच IIT में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 36 लाइफ सेविंग ड्रग (जीवन रक्षक दवाओं) पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया था. 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी गई थी.
कहां देख सकते हैं बजट?
Budget का लाइव कवरेज आप ज़ी न्यूज, ज़ी बिजनेस और India.com पर देख सकते हैं. इनके सोशल मीडिया पेज पर भी आप बजट से जुड़े अपडेट पा सकते हैं:-
