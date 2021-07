Union Cabinet Meeting Today: प्रधानमंत्री के आवास पर बुधवार को पहली बार नई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई . इसके बाद आज शाम को पांच बजे मंत्रिपरिषद की भी बैठक होनेवाली है. आज हुई इस बैठक मे कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी केंद्नीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कांफ्रेंस में दी. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बहाली पर अहम निर्णय लिया गया है और उनके डीए की दर 17 फीसद से बढ़ाकर 28 फीसद कर दी गई है जो 1 जुलाई 2021 से लागू होगी.Also Read - 7th Pay Commission: बड़ी खुशखबरी-केंद्रीय कर्मचारियों का 11% बढ़ गया DA, अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान

इसके अलावा भारत के शिपिंग इंडस्ट्रीज को मजबूती देने और जहाजों के रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन देने के लिए भी कैबिनेट ने फैसले लिए हैं.

राष्ट्रीय आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है. इसमें कुल 4607 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. नागरिकों को इससे कई लाभ मिलेंगे.

राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष कॉलेजों के अलावा आयुष अस्पताल बनाए जाएंगे और पहले से मौजूद अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा.

ग्रामीण भारत, देश के किसान, पशुपालन व डेयरी से जुड़ी योजना को लेकर भी फैसले लिए गए. अब पशुओं के लिए भी एंबुलेंस सेवा शुरू की जा रही है.

बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई ये बैठक वर्चुअल नहीं, बल्कि फिजिकल तौर पर हुई है. आज शाम मंत्रिपरिषद की भी बैठक होने वाली है.

