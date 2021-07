Union Cabinet Meeting Today: प्रधानमंत्री के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है. इसके बाद आज शाम को पांच बजे मंत्रिपरिषद की भी बैठक होनेवाली है. आज होने वाली यह बैठक कई मायनों में खास है. आज की ये बैठक वर्चुअल नहीं, बल्कि फिजिकल तौर पर हो रही है. आज लंबे समय से महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को भी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है.Also Read - Tokyo Olympic 2020: खिलाड़ियों से मिले PM Modi, PV Sindhu से कहा मेडल जीतो साथ खाएंगे आइसक्रीम

सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाने का फैसला लिया जा सकता है. इसके साथ ही महंगाई भत्ते में 3 फ़ीसदी की बढोत्तरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है. बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पूर्व कर्मचारियों के महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी. Also Read - PM नरेंद्र मोदी ने यशपाल शर्मा के निधन पर दी श्रद्धाजलि, बोले- आपका खेल प्रेरणा देता रहेगा

#WATCH | Delhi: The new union cabinet meets at 7 LKM, Prime Minister’s official residence. pic.twitter.com/rik0j7kZuL

— ANI (@ANI) July 14, 2021