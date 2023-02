हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर मार्केट में जारी उथल-पुथल और अडानी ग्रुप मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि नियामक अपना काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिन बैंकों ने अडानी समूह को लोन दिया हुआ है वे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे ओवरएक्सपोज्ड नहीं है. कानून के मुताबिक उन्हें लोन दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि एसबीआई और एलआईसी ने बताया है कि वे अडानी समूह में ओवर एक्सपोज्ड नहीं है. कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री एन सीतारमण ने कहा कि सरकार चाहती है बाजार अच्छी तरह से विनियमित हो. बाजार को अच्छी तरह से विनियमित रखने के लिए सेबी प्राधिकरण है.

वहीं, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने अडानी मामले पर कहा कि बाजार में जो स्थिति है वह ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली. यह चाय के प्याले में तूफान की तरह है.