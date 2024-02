UP Budget 2024 highlights: उत्तर प्रदेश में राम राज, यूपी अब नहीं रहा BIMARU स्टेट

UP Budget 2024 Latest Updates: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में अपना आठवां बजट पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह एक इंक्लूजिव बजट होगा जो सभी की आकांक्षाओं को पूरा करेगा. भाजपा सरकार का यह लगातार आठवां बजट है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का लगातार पांचवां बजट है. बजट का फोकस बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, युवाओं, महिलाओं और किसानों के कल्याण पर रहा. वित्त मंत्री ने 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया है. फिस्कल डेफिसिट 3.46 फीसदी रहेगा.

#WATCH | Uttar Pradesh Finance Minister Suresh Kumar Khanna says, “The 2024-25 Yogi government budget will bring prosperity to the people of the state. It will speed up development and will move forward to achieve the target of a 1 trillion dollar economy…We are always ready… pic.twitter.com/hq6n9pazsw

