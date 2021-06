उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को तीन माह तक मुफ्त में 5 किग्रा राशन देने का फैसला किया है. इसमें 3 किग्रा गेहूं और 2 किग्रा चावल दिया जाएगा, जिसके लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा. इसके साथ, सरकार ने फैसला किया है कि शहरी मजदूरों को 1,000 रुपये महीना दिया जाएगा. जिन परिवारों की आमदनी 27,000 रुपये सालाना से कम है, उन्हें गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है. Also Read - UP Unlock Latest Update: उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू से और दो घंटे की छूट, सरकार ने बताई टाइमिंग

बता दें, कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति है. उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है. इसकी वजह से गरीब परिवारों के सामने अपने परिवार का भरण-पोषण करने के मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मुश्किल घड़ी में गरीब परिवारों को राहत देने के लिए कदम उठाया है. Also Read - Schools Reopens In UP: यूपी की योगी सरकार का आदेश-खोले जाएंगे क्लास 1 से 8 तक के स्कूल, जानिए तारीख

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन शहरी गरीबों को 1,000 रुपये महीना देने का फैसला किया है, जिसमें रिक्शाचालक, नाविक, रोड के किनारे ठेला-खोमचा लगाने वाले और रोज कमाने-खाने वाले शामिल हैं. Also Read - UP University Exam 2021: यूपी के विश्वविद्यालयों में बिना परीक्षा के इन छात्रों को किया जाएगा प्रमोट, शिक्षा मंत्री ने दी ये लेटेस्ट जानकारी

Uttar Pradesh Cabinet decides to provide Rs 1000 to daily wagers, rickshaw pullers, boatmen, roadside stall owners, saloon owners, washermen etc in urban areas. #COVID19

— ANI UP (@ANINewsUP) May 15, 2021