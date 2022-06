How to change mobile number in Ration Card: राशन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसकी मदद से आपको सरकार की ओर से मुफ्त राशन मिलता है. पहले डीलर राशन कार्ड पर राशन की मात्रा की पेशकश करता था, लेकिन आजकल यह प्रक्रिया डिजिटल रूप से की जाती है. अब डीलर फिंगर प्रिंट लगवाकर राशन देता है, क्योंकि अब राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है. ऐसे में अगर राशन कार्ड में गलत मोबाइल नंबर डाला जाता है और फिर कोई पुराना नंबर डाला जाता है तो आपके लिए परेशानी का खड़ी हो सकती है. इसलिए आप अपने राशन कार्ड में मोबाइल नंबर तुरंत अपडेट कर लें.Also Read - Video: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चाहिए मुफ़्त राशन, ऐसे ऑनलाइन अप्लाई करे राशन कार्ड के लिए

यह काम आप घर बैठे कर सकते हैं

राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अप्डेट करना बहुत आसान है. इसे आप घर बैठे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं. दरअसल, अगर आपके राशन कार्ड में पुराना मोबाइल नंबर डाला गया है तो आपको राशन से जुड़ी अप्डेट नहीं मिल पाएगी. आये दिन आपूर्ति विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण अप्डेट कार्डधारकों को संदेशों के माध्यम से भेजे जाते हैं.

ऐसे अपडेट करें मोबाइल नंबर

इसके लिए सबसे पहले आप इस साइट https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/UpdateMobileNumber.aspx पर जाएं.

आपके सामने एक पेज खुलेगा. यहां आपको Update Your Registered Mobile Number लिखा हुआ दिखाई देगा.

अब इसके नीचे दिए गए कॉलम में अपनी जानकारी भरें.

यहां पहले कॉलम में घर के मुखिया/एनएफएस आईडी का आधार नंबर लिखें.

दूसरे कॉलम में राशन कार्ड नंबर लिखें.

तीसरे कॉलम में घर के मुखिया का नाम लिखें.

आखिरी कॉलम में अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करें और इसे सेव करें.

अब आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा.

एक राष्ट्र एक कार्ड योजना 1 जून 2020 से लागू है

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश में लागू है

1 जून, 2020 से देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' शुरू हो गई है. इस योजना में आप किसी भी राज्य में रहकर राशन खरीद सकते हैं. मतलब आपको कहीं भी खाने-पीने की चीजों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. यह योजना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव में पहले से ही लागू है.

