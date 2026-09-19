UPI चार्ज का पेट्रोल पंपों पर असर, ऑनलाइन पेमेंट बंद कर कैश लेने पर जोर

UPI चार्ज के नए नियम से पेट्रोल पंपों पर कैश पेमेंट का चलन बढ़ रहा है. 2,000 रुपये से ज्यादा भुगतान पर MDR कितना लगेगा और असर क्या होगा.

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केंद्र सरकार की ओर से 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI लेनदेन पर 0.4 फीसदी Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने की तैयारी है. यह नियम 15 अक्टूबर से लागू होने की बात कही गई है. हालांकि, चार्ज लागू होने से पहले ही इसका असर कारोबारियों के बीच दिखने लगा है. दुकानदार और व्यापारी ज्यादा खर्च को लेकर चिंतित हैं. खास तौर पर पेट्रोल पंपों पर इसका असर नजर आ रहा है. राजस्थान के अलवर में हुई ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, कई पेट्रोल पंपों पर कैश पेमेंट के पोस्टर लगाए गए हैं. ग्राहकों को 2,000 रुपये से ज्यादा का UPI भुगतान करने से बचने के लिए कहा जा रहा है.

पेट्रोल पंपों पर कैश पेमेंट के पोस्टर

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अलवर में कई पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन अब ग्राहकों को कैश पेमेंट के बारे में जानकारी दे रहे हैं. पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि अक्टूबर से MDR से जुड़ी प्रक्रिया लागू होने की बात सामने आई है, लेकिन अभी तक उन्हें इस बारे में साफ निर्देश नहीं मिले हैं. फिलहाल कई जगह UPI से भुगतान लिया जा रहा है, लेकिन ग्राहक भी 2,000 रुपये से ज्यादा के ऑनलाइन पेमेंट से बच रहे हैं. संचालकों के मुताबिक, लोगों के बीच नए नियम को लेकर अभी काफी भ्रम है और उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है.

2,000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट से बच रहे ग्राहक

पेट्रोल और डीजल भरवाने पहुंचे कुछ ग्राहकों ने बताया कि UPI चार्ज को लेकर उन्हें अलग-अलग तरह की जानकारी मिल रही है. इसी वजह से कई लोग 2,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान एक बार में करने से बच रहे हैं. कुछ ग्राहक बड़ी रकम को दो या तीन हिस्सों में UPI के जरिए भेज रहे हैं. वहीं कुछ लोग सीधे कैश से भुगतान करना पसंद कर रहे हैं. इससे पेट्रोल पंपों पर डिजिटल पेमेंट के बजाय कैश का इस्तेमाल बढ़ने की बात सामने आ रही है.

लोगों ने कहा- असर आम आदमी पर पड़ सकता है

ग्राहकों का कहना है कि अगर कारोबारियों का खर्च बढ़ता है तो उसका असर आगे चलकर आम लोगों पर भी पड़ सकता है. उनका मानना है कि व्यापारी बढ़े हुए खर्च को अपनी जेब से नहीं उठाएंगे और इसका असर सामान या सेवाओं की कीमत पर पड़ सकता है. कुछ लोगों ने सरकार से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है. उनका कहना है कि नए चार्ज को लेकर पहले से स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि दुकानदारों और ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति न बने.

पेट्रोल पंपों पर कितना लगेगा MDR?

NPCI के सर्कुलर के मुताबिक, UPI MDR का असर चुनिंदा कारोबारियों पर ही पड़ेगा. दिए गए कंटेंट के अनुसार करीब 4 फीसदी व्यापारी इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे, जबकि 96 फीसदी छोटे व्यापारी इससे बाहर रहेंगे. पेट्रोल पंपों के लिए फ्लैट-रेट मॉडल लागू होने की बात कही गई है. इसके तहत 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर 0.4 फीसदी के बजाय 5 रुपये का फिक्स्ड MDR लिया जाएगा. यानी 10,000 रुपये या उससे ज्यादा के पेट्रोल-डीजल भुगतान पर भी तय चार्ज 5 रुपये होगा. इस मॉडल का उद्देश्य रिटेल कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट की लागत को कम रखना बताया गया है.