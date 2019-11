मुंबई: अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन ने शनिवार को यहां देश की वित्तीय राजधानी में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास से मुलाकात की. रिजर्व बैंक ने एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी. बयान में कहा गया कि इस मुलाकात में दोनों देशों की घरेलू व वैश्विक वृहद आर्थिक परिस्थितियों तथा नियामकीय बदलावों पर चर्चा हुई.

Reserve Bank of India: The US Secretary of the Treasury Steven Mnuchin along with the US Ambassador to India Ken Juster visited RBI and held discussions with RBI Governor Shaktikanta Das. pic.twitter.com/6qnYXz8sMp

— ANI (@ANI) November 2, 2019