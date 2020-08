Motor Vehicle Documents Validity Date Extended: देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों (Motor Vehicle Documents) के रिन्यूवल को लेकर बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने गाड़ी मालिकों और चालकों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licences) और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. यानि अगर इस दौरान आपका ड्राइविंग लाइसेंस या मोटर वाहन से जुड़ा कोई भी दस्तावेज की तारीख एक्सपायर हो जाती है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. Also Read - पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60 हजार से अधिक मामले, 848 लोगों की मौत

such as Fitness, Permits (All Types), Driving License, Registration or any other concerned documents until 31st of December 2020. Also Read - 'Yeh Rishta Kya Kehlata Hai' के सेट पर कोरोना का संक्रमण, 3 कलाकारों के साथ इतने लोग पॉजिटिव

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 24, 2020 Also Read - COVID-19 Vaccine Update: Oxford यूनिवर्सिटी के संभावित टीके के दूसरे चरण का परीक्षण आज से