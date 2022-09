Vande Bharat Train : भारत के लिए गर्व के क्षण में, सेमी हाई-स्पीड ट्रेन ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ ने केवल 52 सेकंड में 100 किमी / घंटा की गति प्राप्त करके बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि जापान निर्मित बुलेट ट्रेन 55 सेकंड में 100 किमी / घंटा की दर से दूरी तय करती है.Also Read - Indian Railways : 30 सितंबर से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, यहां चेक करें रूट लिस्ट

भारत सरकार में रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक दिलचस्प वीडियो साझा किया था जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर दो को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए दिखाया गया है.

विशेष रूप से, एक मिनट के लंबे वीडियो में दो चीजें हैं- एक गिलास पानी से भरा हुआ और एक सेलुलर डिवाइस जो ट्रेन की गति को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी गिलास से पानी नहीं निकल रहा है. “हमारा वंदे भारत,” मंत्री ने मेड-इन-इंडिया ट्रेन के एक वीडियो के साथ ट्वीट को कैप्शन दिया.

वीडियो स्क्रीन पर एक फोन, उसका स्पीडोमीटर एप्लिकेशन दिखाता है. ट्रेन की खिड़की के सामने एक टेबल पर फोन और एक गिलास पानी रखा हुआ है. एक मिनट की क्लिप में स्पीडोमीटर पर रीडिंग 180 से 183 किमी प्रति घंटे के बीच थी.

पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने इसे ‘गर्व का क्षण’ बताया और अश्विनी वैष्णव के ट्वीट को पोस्ट कर ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर की.

