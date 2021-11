Vegetable Prices Soar In National Capital: तेल की उच्च कीमतों और बेमौसम बारिश से सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं. यह अब आम आदमी की थाली से गायब होती दिख रही हैं. हर रोज कुआं खोदकर पानी पीने वालों के सामने तो मुसीबत खड़ी हो गई है. रोज कमाकर खाने वालें के सामने तो अब बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होती जा रही है. देश के कई राज्यों में टमाटर के भाव 120 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं.Also Read - टमाटर देश के कई राज्यों में 120 रुपए किलो से अधिक में बिक रहा

दक्षिण के राज्‍यों में टमाटर के भाव 120 रुपए प्रति किलो को भी पार कर गए हैं. हालांकि, देश के उत्‍तरी राज्‍यों में यह अभी थोड़ा कम भाव पर मिल रहा है. यहां के अधिकांश शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें 70-80 रुपए प्रति किलो के आसपास हैं. लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बेमौसम बारिश के कारण कुछ दक्षिणी राज्यों में टमाटर के खुदरा भाव 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं. Also Read - Vegetable Price Hike: बेमौसम बारिश ने बिगाड़ा खेल, सब्जियों और फलों के दाम बढ़े

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के 167 केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में टमाटर 72 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव बिक रहा है. आंकड़ों के अनुसार, टमाटर की खुदरा कीमतों में अक्टूबर की शुरुआत से बढ़ोतरी देखी जा रही है और नवंबर में यह उच्च स्तर पर बनी हुई हैं. Also Read - Onion Price Hike: प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू करने को सरकार ने इश्यू किया बफर स्टॉक, टमाटर- आलू के रेट कम करने के प्रयास जारी

दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में टमाटर के ताजा भाव 70 रुपये प्रति किलो पर हैं. ओखला सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेता सोनू पहलवान का कहना है कि यहां पर टमाटर के भाव 70 रुपये प्रति किलो हैं. कम कमाने वालों के सामने समस्या खड़ी हो गई है.

Delhi: Vegetable prices soar in the national capital

With high fuel prices & rainfall, vegetable prices tend to rise. How will daily-wage workers buy tomatoes worth Rs 70/kg? Whole budget is disturbed: Sonu Pehlwan, a vegetable vendor, at Okhla Fruit & Vegetable market pic.twitter.com/xMADcjqjJ2

— ANI (@ANI) November 24, 2021