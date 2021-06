Vehicles sale in May: भारत के कुल वाहन पंजीकरण में मई 2021 में क्रमिक आधार पर 54.79 प्रतिशत की गिरावट आई है. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में मई 2019 के स्तर से इस महीने के दौरान 70.60 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. Also Read - Two wheeler sales in December 2020: दिसंबर में 8 फीसदी तक बढ़ी दोपहिया वाहनों की बिक्री, Yamaha Motor की बिक्री 33 फीसदी बढ़ी

इसके मुताबिक, मई 2021 में वाहन पंजीकरण 5,35,855 इकाइयों पर रहा, जबकि 2019 की इसी अवधि के लिए 18,22,566 इकाइयों और अप्रैल 2021 में 11,85,374 इकाइयों का पंजीकरण दर्ज किया गया था.

सेगमेंट के अनुसार, व्यक्तिगत वाहनों का पंजीकरण क्रमिक आधार पर 63.70 प्रतिशत और मई 2019 के स्तर से 58.96 प्रतिशत घटकर 85,733 इकाई रह गया.

इसी तरह, दोपहिया वाहनों का पंजीकरण क्रमिक आधार पर 52.52 प्रतिशत और मई 2019 के स्तर से 71.08 प्रतिशत गिरकर 4,10,757 इकाई हो गया.

इस दौरान विशेष रूप से, ट्रैक्टर की खुदरा बिक्री में गिरावट आई है. सेगमेंट का ऑफ टेक क्रमिक आधार पर 57.85 प्रतिशत और मई 2019 के स्तर से 56.60 प्रतिशत गिरकर 16,616 इकाई रह गया.

(IANS)