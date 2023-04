Hindi Business Hindi

View EPF Passbook on UMANG: उमंग ऐप पर कैसे देखें अपनी ईपीएफ पासबुक, यहां जानें तरीके

View EPF Passbook on UMANG: उमंग ऐप ने ईपीएफ खाताधारकों के लिए अपने मोबाइल उपकरणों पर ईपीएफ पासबुक देखना आसान बना दिया है. उपर्युक्त चरणों का पालन करके, आप आसानी से अपनी ईपीएफ पासबुक देख सकते हैं

How to view EPF Passbook on UMANG: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रबंधित किया जाता है. हर महीने, आपके वेतन का एक निश्चित हिस्सा काट लिया जाता है और आपके ईपीएफ खाते में योगदान दिया जाता है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका नियोक्ता आपके खाते में समय पर योगदान कर रहा है, अपने ईपीएफ बैलेंस पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है.

इसके लिए सबसे पहले, अपना EPF बैलेंस चेक करने के लिए आपको EPFO की वेबसाइट या UAN पोर्टल पर जाना पड़ता था, लेकिन अब आप इसे UMANG ऐप का उपयोग करके चेक कर सकते हैं. यहां पर हम UMANG ऐप पर आपकी EPF पासबुक देखने के पूरी प्रॉसेस पर जानकारी दी गई है.

उमंग ऐप डाउनलोड करें

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में UMANG ऐप डाउनलोड करें. आप ऐप को Google Play Store या Apple ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड करने के बाद, अपने मोबाइल नंबर और अन्य विवरण का उपयोग करके एक खाता बनाएं.

अपने UAN को UMANG ऐप से लिंक करें

अपना अकाउंट बनाने के बाद आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) UMANG ऐप से लिंक करना होगा. ऐसा करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

UMANG ऐप खोलें और EPFO आइकन पर क्लिक करें.

‘कर्मचारी केंद्रित सेवाएं’ विकल्प पर क्लिक करें.

‘पासबुक देखें’ विकल्प पर क्लिक करें.

अपना यूएएन दर्ज करें और ‘गेट ओटीपी’ बटन पर क्लिक करें.

अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें.

अपनी ईपीएफ पासबुक देखें

एक बार जब आपका UAN UMANG ऐप से लिंक हो जाता है, तो आप आसानी से अपनी EPF पासबुक देख सकते हैं. नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

UMANG ऐप खोलें और EPFO आइकन पर क्लिक करें.

‘कर्मचारी केंद्रित सेवाएं’ विकल्प पर क्लिक करें.

‘पासबुक देखें’ विकल्प पर क्लिक करें.

अपना यूएएन दर्ज करें और ‘गेट ओटीपी’ बटन पर क्लिक करें.

अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें.

अगली स्क्रीन पर, आपको अपनी ईपीएफ पासबुक सभी विवरणों के साथ दिखाई देगी, जैसे कि आपका शुरुआती बैलेंस, आपके नियोक्ता द्वारा किया गया योगदान और अर्जित ब्याज.

अपनी ईपीएफ पासबुक डाउनलोड करें

यदि आप अपनी ईपीएफ पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऐसा कर सकते हैं:

UMANG ऐप पर अपना EPF पासबुक खोलें.

‘डाउनलोड पासबुक’ विकल्प पर क्लिक करें.

वह महीना और साल चुनें जिसके लिए आप पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं.

पासबुक को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए ‘डाउनलोड’ बटन पर क्लिक करें.

गौरतलब है कि उमंग ऐप ने ईपीएफ खाताधारकों के लिए अपने मोबाइल उपकरणों पर ईपीएफ पासबुक देखना आसान बना दिया है. उपर्युक्त चरणों का पालन करके, आप आसानी से अपनी ईपीएफ पासबुक देख सकते हैं और अपने ईपीएफ बैलेंस को ट्रैक कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, आप भविष्य के संदर्भ के लिए पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी सेवानिवृत्ति बचत ट्रैक पर है, अपने ईपीएफ बैलेंस का ट्रैक करते रहना बहुत जरूरी होता है.

