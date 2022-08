विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) को एक बार फिर पेटीएम (Paytm) का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया. 99.67 फीसद शेयरधारकों ने विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma Paytm MD, CEO ) के के पक्ष में मतदान किया. Paytm ब्रांड का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) यह जानकारी दी. जांचकर्ता की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को संपन्न सालाना आमसभा की बैठक में 99.67 फीसदी शेयरधारक शर्मा की फिर से इस पद पर नियुक्ति के पक्ष में थे और सिर्फ 0.33 फीसदी शेयरधारकों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया. हालांकि निवेशक सलाहकार फर्म आईआईएएस ने इस पद पर शर्मा की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ अनुशंसा की थी.Also Read - Paytm ले आया ऐसा ऑफर, बगैर पैसा घर ले आएं Samsung का कोई भी प्रोडक्ट

Vijay Shekhar Sharma reappointed as MD & CEO of Paytm in shareholder meeting. pic.twitter.com/dKuhuiRi25

— ANI (@ANI) August 21, 2022