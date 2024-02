Paytm Payments Bank के चेयरमैन पद से विजय शेखर का इस्तीफा, RBI की कार्रवाई के बीच उठाया कदम

Paytm Latest News: पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) ने Paytm पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है. विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma Resign) ने अपना इस्तीफा Paytm पेमेंट्स बैंक पर RBI की कार्रवाई के बाद दिया है. विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payments Bank) के बोर्ड से भी इस्तीफा दे दिया है.

Vijay Shekhar Sharma steps down as chairman of Paytm Payments Bank; bank reconstitutes board: Regulatory filing

— Press Trust of India (@PTI_News) February 26, 2024