टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस की संयुक्त उपक्रम वाली विमान सेवा कंपनी विस्तारा एयरलाइन भारत में अपने उड़ान के 6 साल पूरे होने पर 'The Grand 6th Anniversary Sale' के तहत सस्ते दाम पर टिकट बेच रही है.

एयरलाइन ने ट्वीट करके बताया कि भारत में उसके 6 साल पूरे हो गए हैं. इस अवसर पर वह ऑफर लेकर आई है. घरेलू उड़ान पर इस ऑफर की शुरुआत 1299 रुपये से हो रही है. इस ऑफर की तिम तारीख 9 जनवरी आधी रात तक है.

एयरलाइंस ने एक बयान में बताया कि इस ऑफर का उद्देश्य लोगों को उन स्थानों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करना है, जहां जाकर उन्हें शारीरिक या भावनात्मक रूप से घर का एहसास होता है.

Explore India with us! Announcing ‘The Grand 6th Anniversary Sale’! Enjoy great fares starting at INR 1299 all-in. Book your tickets today. Hurry, limited seats available. https://t.co/Nl7IcSC132#FlyHigher #FlyTheNewFeeling pic.twitter.com/i2mLM1A8cJ

— Vistara (@airvistara) January 8, 2021