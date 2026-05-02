Jio की सुनामी में हिल गई Vi - 50,000 करोड़ की फंडिंग के लिए ढूंढ रही इन्वेस्टर, क्या हो पाएगा कमबैक?

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Jio की सुनामी में हिल गई Vi - 50,000 करोड़ की फंडिंग के लिए ढूंढ रही इन्वेस्टर, क्या हो पाएगा कमबैक?
इस समय Vodafone Idea (Vi) संकट में है. कंपनी 50,000 करोड़ रुपये निवेश के लिए इन्वेस्टर तलाश रही है. जानिए कंपनी इस स्थिति में कैसे आई और आगे क्या होगा.
कभी टेलीकॉम सेक्टर में खूब नाम कमाने वाली कंपनी Vodafone Idea (Vi) आज खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है. मोबाइल पर कमजोर सिग्नल दिखने पर जितनी परेशानी यूजर्स को होती है, उससे कहीं ज्यादा तनाव इस समय कंपनी पर है. Vi को दोबारा खड़ा करने के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपये की जरूरत है, ऐसी खबरें हैं. रीस्ट्रक्चरिंग का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, लेकिन असली चुनौती अब पैसे जुटाने की है. सवाल पैदा होता है कि क्या कोई बड़ा निवेशक आगे आएगा या कंपनी बंद हो जाएगी?
Jio की एंट्री से Vi की मुश्किलें बढ़ीं
इस संकट की जड़ 2016 में Reliance Jio की एंट्री से जुड़ी है. उस वक्त जियो ने सस्ता और लगभग मुफ्त डेटा देना शुरू किया था, जिससे पूरे बाजार में प्राइस वॉर छिड़ गया. उस समय Vodafone और Idea अलग-अलग कंपनियां थीं और इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थीं. 2018 में दोनों का मर्जर हुआ, लेकिन तालमेल बैठाने में काफी समय लग गया. इसी दौरान, ग्राहक तेजी से जियो और Bharti Airtel की ओर शिफ्ट हो गए. इसके अलावा, AGR मामले में भारी बकाया ने कंपनी की हालत और खराब कर दी. जिससे निवेश और नेटवर्क सुधार के बजाय कानूनी लड़ाई में समय और पैसा खर्च हुआ.
कंपनी बचाने के लिए कौन निवेश करेगा?
अब सवाल यही है कि Vi को बचाने के लिए पैसा कौन लगाएगा? बाजार में कई नाम चर्चा में हैं, जिनमें सज्जन जिंदल और गौतम अडानी शामिल हैं. अगर इनमें से कोई निवेश करता है, तो टेलीकॉम सेक्टर में नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है. वहीं कुमार मंगलम बिरला की हिस्सेदारी कम होने की भी संभावना है. क्योंकि बड़े निवेश के साथ कंपनी का कंट्रोल बदल सकता है. फिलहाल, यह पूरा मामला इस बात पर टिका है कि कौन इस जोखिम भरे लेकिन बड़े मौके पर दांव लगाता है?
Vi के बंद होने से ग्राहक पर असर
आज टेलीकॉम बाजार में Jio और Airtel मजबूत स्थिति में हैं, जबकि Vi अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रही है. अगर Vi बाजार से बाहर होती है, तो सिर्फ दो बड़ी कंपनियों का दबदबा रह जाएगा. कीमतें बढ़ जाएंगी और उपभोक्ताओं के पास ऑप्शन भी कम होंगे. यही वजह है कि कई एक्सपर्ट मानते हैं कि Vi का बचना जरूरी है, ताकि बाजार में संतुलन बना रहे. आने वाले समय में यह साफ होगा कि क्या Vi वापसी कर पाएगी?
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