नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुकी है. इस महामारी से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. इस महामारी को रोकने के लिए पीएम मोदी ने देश में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था जो अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. इस महामारी के चलते कुछ लोग जहां घरों में सुरक्षित हैं वहीं कुछ लोग इससे लड़ रहे हैं.

Vodafone Idea ने रिचार्ज फॉर गुड नाम के नए प्रोग्राम की शुरुआत की है. इस मुश्किल के समय में वोडाफोन-आइडिया ने अपने ग्राहकों को रिचार्ज से कमाई करने का मौका दिया है. कंपनी का उद्देश्य कोरोना लॉकडाउन के दौरान ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को रिचार्ज सुविधा पहुंचाना है. इस ऑफर के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद के नंबर पर रिचार्ज करता है तो उसे कंपनी की तरफ से हर रिचार्ज पर 6 पर्सेंट तक का कैशबैक मिलेगा. आपको बता दें कि यह ऑफर 9 अप्रैल 2020 से शुरू होगा और ग्राहक इसका लाभ 30 अप्रैल 2020 तक उठा सकेंगे.

इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को सबसे पहले My Vodafone ऐप या My Idea ऐप में LOGIN करना होगा. इसके बाद आप जब भी कंपनी के किसी ग्राहक का रिचार्ज करेंगे तो आपको 6 फीसदी तक का कैशबैक दिया जाएगा. इस कैशबैक का इस्तेमाल अगले रिचार्ज के दौरान किया जाएगा.