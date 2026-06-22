EXCLUSIVE: IPO से पहले Cordelia Cruises का बड़ा दांव! 3 जहाजों के बेड़े के साथ भारत के क्रूज बाजार में तेज विस्तार की तैयारी

Cordelia Cruises संचालित करने वाली Waterways Leisure भारत में क्रूज पर्यटन के बढ़ते अवसरों पर बड़ा दांव लगा रही है. IPO से जुटाई जाने वाली रकम नए जहाजों, रूट विस्तार और कारोबार की तेज वृद्धि पर खर्च होगी, जबकि कंपनी कर्ज-मुक्त मॉडल बनाए रखने पर जोर दे रही है.

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भारत में क्रूज पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की तैयारी में जुटी Waterways Leisure, अपने IPO के जरिए विस्तार की बड़ी योजना पर काम कर रही है. कंपनी के चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO जर्गन बैलोम ने ज़ी बिज़नेस (Zee Business) के साथ स्पेशल बातचीत में बताया कि भारत का क्रूज बाजार अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसकी संभावनाएं बेहद विशाल हैं.

बैलोम के मुताबिक, देश की लंबी समुद्री तटरेखा, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग और पर्यटन के प्रति बढ़ती रुचि भारत को दुनिया के सबसे आकर्षक क्रूज बाजारों में शामिल करती है. फिलहाल Cordelia Cruises के पास एक जहाज है, लेकिन कंपनी अगले दो सालों में अपने बेड़े में दो और जहाज जोड़ने जा रही है. पहला नया जहाज इस साल सितंबर में और दूसरा अगले साल सितंबर तक संचालन में आने की उम्मीद है.

समुद्री मार्गों की स्टडी

कंपनी ने पिछले पांच सालों में भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई समुद्री मार्गों की स्टडी और परीक्षण किया है. इसके तहत गोवा, कोच्चि, लक्षद्वीप, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पुडुचेरी, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे गंतव्यों को शामिल किया गया है.

बैलोम का कहना है कि Cordelia Cruises की सबसे बड़ी ताकत इसका भारतीय यात्रियों पर केंद्रित मॉडल है. जहाजों पर भारतीय भोजन, बॉलीवुड आधारित मनोरंजन, विभिन्न भारतीय भाषाओं में सहायता और परिवारों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. कंपनी का ऑल-इनक्लूसिव प्राइसिंग मॉडल भी यात्रियों को आकर्षित कर रहा है, जिसमें ज्यादातर सेवाएं टिकट कीमत में शामिल होती हैं.

उन्होंने बताया कि कंपनी के यात्रियों की औसत उम्र करीब 34 वर्ष है, जो वैश्विक क्रूज उद्योग की तुलना में काफी कम है. इसके अलावा शादियां, कॉर्पोरेट इवेंट्स और ग्रुप ट्रैवल भी कंपनी के लिए तेजी से उभरते अवसर बन रहे हैं.Waterways Leisure अपने IPO के जरिए लगभग 585 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. कंपनी का कहना है कि इस राशि का ज्यादातर हिस्सा नए जहाजों के अधिग्रहण और विस्तार योजनाओं में लगाया जाएगा. बैलोम ने साफ किया कि जुटाई गई पूंजी का मुख्य उद्देश्य विकास है, न कि कर्ज चुकाना.

उन्होंने यह भी दावा किया कि Waterways Leisure दुनिया की उन चुनिंदा क्रूज कंपनियों में शामिल है जो बिना कर्ज के कारोबार कर रही हैं. कंपनी आगे भी बड़े कर्ज लेने के बजाय आंतरिक आय और इक्विटी पूंजी के जरिए विस्तार करने की रणनीति पर कायम रहना चाहती है. बैलोम के अनुसार, कंपनी का कारोबार साल-दर-साल करीब 100 फीसदी की दर से बढ़ रहा है. वहीं, केंद्र सरकार की Cruise Bharat Mission जैसी पहलें भी उद्योग के लिए सकारात्मक साबित हो सकती हैं. बेहतर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से क्रूज पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि भविष्य में कंपनी का फोकस भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ने वाले एक मजबूत क्रूज नेटवर्क पर रहेगा. उनका मानना है कि आने वाले वर्षों में क्रूज छुट्टियां भारतीय परिवारों के लिए उतनी ही लोकप्रिय हो सकती हैं जितनी आज वीकेंड ट्रिप्स और शॉर्ट वेकेशन हैं.