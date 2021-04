Way to get PAN Number Quickly: कई बार ऐसा होता है कि आप अपना पैन कार्ड (PAN Card) अपने साथ नहीं लिए रहते हैं और कहीं न कहीं उसकी जरूरत पड़ जाती है और आपको अपना पैन नंबर (PAN Number) याद नहीं रहता है. इसलिए सबसे पहले तो अपने साथ रखने वाले किसी दस्तावेज मे पैन नंबर हमेशा लिखकर रखें. अगर लिखकर रखना भी भूल गए हैं तो आइए आपको बताते हैं कि भूल जाने पर किस तरह से जल्दी से पाएं अपना पैन नंबर? Also Read - PAN Aadhaar Linking Last Date: पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 30 जून के बाद भरना होगा जुर्माना

सबसे पहले तो अपने नेटबैंकिंग खाते को जल्दी से लॉगिन कर लें. अगर आपने अपने खाते को पैन नंबर से लिंक कर रखा है तो लॉगिन करने के बाद आपको तुरंत ही पैन नंबर मिल जाएगा. बैंक खाते को मोबाइल नंबर या पैन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं. इसके अलावा बैंक की पासबुक में भी पैन नंबर दिया होता है. पैन नंबर कस्टमर की प्रोफाइल या प्रसनल इन्फॉरमेशन में दिया गया रहता है. अगर पैन नंबर ऑनलाइन नहीं दिख रहा है और आपको यह पता है कि आपने पैन को खाते से लिंक किया है तो आप बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके उसे पा सकते हैं.

पेस्लिप्सः

जो सैलरीड क्लास लोग हैं, उनके लिए और ही आसान होता है जब वे अपना पैन नंबर भूल जाते हैं. बोर्डिंग के समय सभी कंपनियां अपने कर्मचारी के पैन नंबर को जरूर मांगती हैं और इसका जिक्र पेस्लिप पर जरूर होता है. सामान्यतौर पर, पेस्लिप्स ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं. यह कंपनी के इंटरनल पोर्टल या आपके ईमेल में उलब्ध होती हैं.

फॉर्म 16

आपके नियोक्ता कंपनी द्वारा जो फॉर्म-16 दिया जाता है. उस पर भी पैन नंबर का जिक्र रहता है. फॉर्म 16 में आपकी साल भर की आय का विवरण रहता है और आपकी सैलरी से कितना टैक्स काटा गया है. उसके बारे में भी जिक्र रहता है. सभी विवरणों के साथ-साथ पैन नंबर का भी जिक्र रहता है.

इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट से पता कर सकते हैं पैन नंबर

इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके भी पैन नंबर को ऐक्सेस किया जा सकता है. यह रजिस्ट्रेशन केवल एक बार करना पड़ता है. जिसमें पैन नंबर समेत आपना नाम, जन्म तारीख और पता दिया रहता है. यह पूरी तरह से प्रमाणित रहता है.

आईटी रिटर्न्स

आप अपना पहले का आईटी रिटर्न भी इस पर जाकर चेक कर सकते हैं जिसमें पैन नंबर दिया रहता है.

पैन नंबर पता करने के अन्य तरीकेः