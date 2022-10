Platform Ticket Price: दिवाली से ठीक पहले पश्चिम रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं. रेलवे विभाग ने शनिवार को एक बयान जारी कर बताया कि रेलवे स्टेशनों पर त्योहारी सीजन की भीड़ को देखते हुए और रेलवे परिसर में यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन के बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिए गए हैं. यह 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा. जिन रेलवे स्टेशनों पर प्लेट फॉर्म के दाम बढ़े हैं उनके नाम मुंबई सेंट्रल, दादर, बोरीवली, बांद्रा टर्मिनस, वापी, वलसाड, उधना और सूरत शामिल हैं.Also Read - Platform Ticket Price Hike: रेलवे ने इन स्थानों पर 15 से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत, जानें वजह

पश्चिम रेलवे का कहना है कि प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ने से रेलवे स्टेशनों पर लगने वाली अनावश्यक भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी. दरअसल, दिवाली और छठ पूजा पर बहुत से लोग अपने-अपने गांवों और घरों को जा रहे हैं. यात्रियों के साथ उनके परिजन या रिश्तेदार भी जो उन्हें ट्रेन पर बैठाने के लिए आ रहे हैं. जिन लोगों को कहीं नहीं जाना है वैसे लोग प्लेटफॉर्म पर न जाएं ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.

In view of festive season rush at railway stations&to regulate number of passengers on railway premises, it’s been decided to increase rate of platform ticket from Rs 10 to Rs 50 over few nominated stations of Western Railway’s Mumbai Central Division till Oct 31: Western Railway pic.twitter.com/IvTdCtGXix

