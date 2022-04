Indian Railways: पश्चिम रेलवे (Western Railways) ने सोमवार से विस्टाडोम कोच की नई रेल सेवा शुरू की है. घूमने वाली सीट और लाउंज से युक्त इस ट्रेन की टिकट बुकिंग अब शुरू हो गई है. मुंबई-सूरत-अहमदाबाद रूट पर ये ट्रेन चलेगी. रेल राज्यमंत्री दर्शना जरदोश ने सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि, आज से यात्री इस विस्टाडोम कोच के लिए टिकट बुक कर सकते हैं और मुंबई-सूरत-अहमदाबाद मार्ग पर बड़ी कांच की खिड़कियों, कांच की छतों, घूमने वाली सीटों और एक अवलोकन लाउंज के साथ मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं.Also Read - Mumbai Local Train Update: मुंबई लोकल ट्रेन के यात्री कृपया ध्यान दें, इन लाइनों पर रहेगा मेगा ब्लॉक

Starting from today, passengers can book tickets for this Vistadome Coach to enjoy panoramic views on the Mumbai-Surat-Ahmedabad route with large glass windows, glass roofs, rotating seats and an observation lounge. pic.twitter.com/GoyK1qS1n3

— Darshana Jardosh (@DarshanaJardosh) April 11, 2022