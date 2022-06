Rules and procedure to send the bike by train: अगर आप अपनी बाइक या स्कूटर को ट्रेन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको ऐसा करने का तरीका बताने जा रहे हैं.Also Read - Indian Railways: भारतीय रेलवे में अब मंगा सकेंगे शुद्ध शाकाहारी भोजन, बस करना होगा ये काम

कई बार लोगों को पढ़ाई या काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है. ऐसे में लोग अपनी बाइक या स्कूटर भी अपने साथ ले जाते हैं. इसके लिए भारतीय रेलवे के माध्यम से परिवहन एक अच्छा और सस्ता विकल्प हो सकता है. रेलवे कुरियर की सहायता से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है. हम आपको ट्रेन से बाइक या स्कूटर भेजने का तरीका बताते हैं.

परिवहन के दो तरीके हैं

भारतीय रेलवे से किसी भी सामान को ले जाने के दो तरीके हैं- लगेज के रूप में या पार्सल के रूप में. लगेज का मतलब है कि आप यात्रा के दौरान सामान अपने साथ ले जा रहे हैं. जबकि पार्सल का मतलब है कि आप अपनी पसंद की जगह पर सामान भेज रहे हैं, लेकिन उसके साथ यात्रा नहीं कर सकते.

पार्सल कैसे करें?

बाइक को पार्सल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाना होगा. वहां आपको पार्सल काउंटर से पार्सल से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी. जानकारी मिलने के बाद सारे दस्तावेज तैयार करने होंगे. दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी दोनों अपने पास रखें. सत्यापन के समय मूल प्रति की आवश्यकता हो सकती है. इसके बाद पार्सल करने से पहले आपकी बाइक के टैंक की जांच की जाएगी.

बाइक परिवहन के बारे में आपको जो चीजें जानने की जरूरत है

जिस दिन आप बाइक भेजना चाहते हैं, उससे कम से कम एक दिन पहले बुकिंग कर लें.

बाइक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बीमा के कागजात एक साथ होने चाहिए.

आपका आईडी कार्ड – जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस आदि भी आपके साथ ले जाया जाएगा.

बाइक को अच्छी तरह से पैक किया जाना चाहिए, खासकर हेडलाइट.

बाइक में पेट्रोल नहीं होना चाहिए.

अगर टंकी में पेट्रोल है तो 1000 रुपये जुर्माना देना होगा.

कितना किराया लगेगा?

रेलवे द्वारा माल भेजने के लिए किराए की गणना वजन और दूरी के हिसाब से की जाती है. रेलवे बाइक परिवहन का सबसे सस्ता और तेज़ साधन है. पार्सल की तुलना में लगेज चार्ज अधिक होते हैं. 500 किमी तक बाइक भेजने का औसत किराया 1200 रुपये है, हालांकि यह थोड़ा भिन्न हो सकता है. इसके अलावा बाइक की पैकिंग पर करीब 300-500 रुपये खर्च आता है.