EPFO 3.0: ATM से निकाल लिया 75 फीसदी PF, तो आपके पेंशन का क्या होगा? जान लें अपने काम की ये बात

EPF Pension Benefit: अगर आप EPFO की पेंशन सुविधा (EPF) का फायदा उठाना चाहते हैं, तो मिनिमम 10 साल तक नौकरी होनी जरूरी है.

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EPFO जुलाई तक ATM और UPI से PF का पैसा निकालने की सुविधा दे सकता है. (AI जेनरेटेड)

प्राइवेट सेक्टर में सैलरीड पर्सन के लिए प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से सभी सैलरीड इनकम वाले लोगों को प्रॉविडेंट फंड (PF) की ये सुविधा दी जाती है. इसके लिए एम्प्लॉयी की बेसिक सैलरी से हर महीने 12% अमाउंट काटा जाता है. ये पैसा PF अकाउंट में जमा होता है और रिटायरमेंट के समय आपको एकमुश्त मिलता है. इसी अकाउंट से EPFO आपको पेंशन और इंश्योरेंस बेनिफिट भी देती है.

EPFO कुछ शर्तों के साथ आपको अपने PF अकाउंट से एडवांस पैसा निकालने की परमिशन भी देती है. पहले ऑफलाइन PF ट्रांजैक्शन के लिए 1 से 2 महीने लग जाते थे. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अभी 7 वीकडेज लगते हैं. लेकिन, अब सरकार EPFO 3.0 के जरिए इस व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी में है. जल्द ही आप ATM और UPI के जरिए अपने PF का 75 फीसदी अमाउंट तुरंत पैसा निकाल सकेंगे. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 75 फीसदी PF निकाल लेने पर आपकी पेंशन और इंश्योरेंस पर क्या असर पड़ेगा?

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PF में कितना होता है कंपनी का कॉन्ट्रिब्यूशन?

देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO एक बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है. PF में कंपनी का कॉन्ट्रिब्यूशन 3 हिस्सों में जाता है. 3.67% रकम EPF में जमा होती है. बाकी 8.33% EPS यानी एम्प्लॉयी पेंशन सर्विस और IDLI (इंश्योरेंस) में डाला जाता है.

मिनिमम 10 साल तक EPS में कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी

अगर आप पेंशन की सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, तो मिनिमम 10 साल तक EPS में कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है. मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस 35 साल तक होनी चाहिए. हालांकि, अभी पेंशन योग्य सैलरी मैक्सिमम 15 हजार रुपये ही मानी जाती है. इससे पेंशन का हिस्सा मैक्सिमम 1250 प्रति महीना हो जाता है.

EPS का बेनिफिट लेने की क्या हैं शर्तें?

कर्मचारी को EPF का सदस्य होना चाहिए.

नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 साल तक होना चाहिए.

कर्मचारी 58 साल की उम्र पूरी कर चुका हो.

50 साल की उम्र पूरी कर लेने और 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का ऑप्शन चुना जा सकता है.

कर्मचारी चाहे तो 58 साल पूरा होने के बाद भी EPS में योगदान कर सकता है और या तो 58 साल से ही या फिर 60 साल की उम्र से पेंशन शुरू करा सकते हैं.

60 साल की उम्र से पेंशन शुरू कराने पर टाले गए 2 साल के लिए 4% सालाना की दर से बढ़ी हुई पेंशन मिलती है.

अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 10 साल से कम है, तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलता है.

कर्मचारी की मौत होने पर उसका परिवार पेंशन पाने का हकदार होता है.

पेंशन का फॉर्मूला समझिए

EPS का यह फॉर्मूला 15 नवंबर 1995 के बाद ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है. EPS के नियमों के अनुसार कर्मचारी 58 साल के उम्र बाद ही पेंशन के हकदार होते है, लेकिन अगर आप 58 साल के पहले ही अपनी पेंशन राशि निकालते है, तो आपको हर साल 4 फीसदी पेंशन घटकर मिलेगा. इसी तरह अगर आप 60 साल के बाद पेंशन निकालते हैं, तो सामान्य पेंशन राशि के मुकाबले 8% ज्यादा पैसे मिलेंगे.

कैसे होता है पेंशन कैल्कुलेशन?

EPS में पेंशन कैल्कुलेशन EPS= एवरेज सैलरी x पेंशनेबल सर्विस/ 70 फॉर्मूले के बेसिस पर किया जाता है.

एवरेज सैलरी से मलतब बेसिक सैलरी +DA है. ये पिछले 12 महीने के आधार पर निकाला जाता है. मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस 35 साल है.

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75% PF निकाल लिया तो EPS पर क्या असर पड़ेगा?

एक्सपर्ट बताते हैं कि एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (EPF) और एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम (EPS) दो अलग-अलग हिस्से हैं. EPF अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल करने पर कर्मचारी की पेंशन एलिजिबिलिटी या EPS अकाउंट में जमा रकम पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है. अगर एम्प्लॉयी ने EPS के तहत जरूरी सर्विस टेन्योर यानी 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है, तो सिर्फ PF निकालने से उसकी पेंशन के अधिकार खत्म नहीं होंगे.

Mint की रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO 3.0 की प्रस्तावित व्यवस्था में PF में कुल जमा रकम का मैक्सिमम 75 फीसदी तक निकालने की परमिशन मिल सकती है. यानी आपको हमेशा 25 फीसदी तक का बैलेंस बनाए रखना होगा. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि एम्प्लॉयी के रिटायरमेंट फंड की पूरी रकम समय से पहले खत्म न हो जाए.

कंपनी कब जमा करती है PF का पैसा?

कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि हर महीने हमारी सैलरी से PF के नाम पर जो पैसा काटा जाता है और कंपनी भी जो अपना कॉन्ट्रिब्यूशन देती है, वो हमारे PF अकाउंट में हर महीने क्यों नहीं दिखता? दरअसल, एम्प्लॉयीज की सैलरी से PF अमाउंट डिडक्ट करने के बाद 15 दिन के अंदर EPFO में जमा करने का नियम है.मतलब अगर आपकी सैलरी महीने की 1 तारीख को आती है, तो PF कॉन्ट्रिब्यूशन इसी महीने की 15 तारीख तक जमा करना जरूरी है. जमा होने के कम से कम 15 दिन बाद ही अकाउंट में बैलेंस अपडेट होता है.

EPFO कहां निवेश करता है आपका पैसा?

EPFO प्रॉविडेंट फंड में जमा की गई रकम को सिर्फ जमा करके नहीं रखता, बल्कि उसका बड़ा हिस्सा इंवेस्ट करता है.करीब 85% पैसा सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स और पब्लिक यूनिट की गारंटीड इंवेस्टमेंट स्कीम में लगाया जाता है.इसका मकसद ज्यादा रिटर्न पाना होता है. इस इंवेस्टमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट को सिक्योर रखने पर खास ध्यान भी दिया जाता है, ताकि PF अकाउंट होल्डर को कोई नुकसान न हो.

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