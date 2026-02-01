By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'टैक्स हॉलिडे' क्या होता है जिसका वित्तमंत्री ने किया बजट में ऐलान? साल 2047 तक ऐसी विदेशी कंपनियों की हो गई मौज!
India Budget: टैक्स हॉलिडे एक ऐसी नीति है जिसके तहत कंपनियों को एक तय समय के लिए कुछ टैक्स देने से छूट दी जाती है.
What is tax holiday: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट पेश किया. इसमें एक बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने भारत में स्थित डेटा सेंटर का इस्तेमाल करके दुनिया भर में क्लाउड सर्विस देने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स में छूट का ऐलान किया. इस तरह की छूट को टैक्स हॉलिडे कहा जाता है. आइये जानते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है.
टैक्स हॉलिडे क्या होता है?
टैक्स हॉलिडे एक ऐसी नीति है जिसके तहत कंपनियों को एक तय समय के लिए कुछ टैक्स देने से छूट दी जाती है. सरकार जिन क्षेत्रों को तेजी से विकसित करना चाहती है उसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऐसे उपाय किए जाते हैं. आमतौर पर शुरुआती प्रोजेक्ट लागत को कम करने और ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए ऐसे इंसेंटिव का इस्तेमाल किया जाता है.
किसे मिल सकता है टैक्स हॉलिडे का फायदा?
टैक्स हॉलिडे के तहत टैक्स में मिलने वाली छूट कुछ शर्तों के साथ मिलता है. इसके लिए विदेशी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को एक भारतीय कंपनी के जरिए भारतीय ग्राहकों को सेवा मुहैया करानी होगी. इस अहम छूट की घोषणा करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह प्रस्ताव जरूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम बनाने और डेटा सेंटर्स में लॉन्ग-टर्म निवेश को बढ़ावा देने के लिए है. यह एक ऐसा सेक्टर है जिसे क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए जरूरी माना जाता है.
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का ऐलान
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का भी ऐलान किया. इसके जरिए सरकार की कोशिश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में उभरते अवसरों का फायदा उठाना है. इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया है.
बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार किया है. इसी आधार पर सरकार उपकरण और सामग्री उत्पादन, पूर्ण-स्टैक भारतीय बौद्धिक संपदा (आईपी) विकास और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए आईएसएम 2.0 की शुरुआत करेगी.
