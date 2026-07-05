क्या है केन्द्र सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम? कैसे आपके घर में रखा सोना आएगा देश के काम, जानें योजना से जुड़ी हर जरूरी बात

Gold monetisation scheme: घर के सोने को सुरक्षित रखकर ब्याज कमाने और देश के भारी-भरकम आयात बिल को कम करने के लिए सरकार अगस्त 2026 में संशोधित गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS) लाने जा रही है. आइये जानते हैं कि घर में रखा कैसे बिना लॉकर फी के बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं और उस पर ब्याज भी कमा सकते हैं...

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गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम

आप मात्र 10 ग्राम सोने से भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं, जमा करने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है.

सोने की सुरक्षा पूरी तरह बैंक की होगी और आपको तय दर से नियमित ब्याज मिलता रहेगा.

आपके नजदीकी रजिस्टर्ड ज्वेलर्स ही सोना जमा करने के कलेक्शन और प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर के रूप में काम करेंगे,

मैच्योरिटी पूरी होने पर आप अपना फिजिकल गोल्ड वापस ले सकते हैं या तत्कालीन बाजार मूल्य के बराबर कैश चुन सकते हैं,

Gold monetisation scheme: भारत में सोना खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं है, बल्कि परंपरा और परिवार की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक है. मां के कंगन हों या शादी के गहने, सोने के हर टुकड़े के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है. चोरी के डर से कई लोग इसे बैंक के लॉकर में रखते हैं, जहां हमें लॉकर का किराया देना पड़ता है. अब इसी कीमती सोने को बिना लॉकर फी दिए हुए सुरक्षित रखने के साथ-साथ कमाई का जरिया बनाने का मौका है. ये मौका केन्द्र सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए दे रही है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

क्या है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम?

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आपके सोने को बिना बेचे उस पर ब्याज कमाने का अवसर देती है. इस स्कीम के तहत आप अपने पास रखे सोने को बैंक में सुरक्षित जमा करा सकते हैं. बैंक इस सोने की वैल्यू के आधार पर आपको नियमित अंतराल पर ब्याज देगा. इसमें सबसे खास बात ये है कि मैच्योरिटी पूरी होने पर आप अपना सोना वापस पा सकते हैं या उस समय की बाजार कीमत के बराबर कैश ले सकते हैं. असल में ये योजना साल 2015 में शुरू हुई थी. पिछले 11 सालों में ये स्कीम भारतीय घरों से केवल 39 टन सोना ही जुटा पाई है. इस धीमी रफ्तार को बढ़ाने और इसे ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए सरकार इस साल अगस्त 2026 में आगामी त्योहारी सीजन से ठीक पहले इसे नए रूप में पेश करने जा रही है. इस बार देश के स्थानीय ज्वेलर्स को भी इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है.

ज्वेलर्स की भागीदारी से भरोसा

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार अब आपके स्थानीय और भरोसेमंद ज्वेलर्स को भी इसमें शामिल करने जा रही है. नए नियम के अनुसार, आपको सोना जमा करने के लिए दूर नहीं जाना होगा. आपके नजदीकी रजिस्टर्ड ज्वेलर्स ही कलेक्शन सेंटर के रूप में काम करेंगे, और आपके सोने की शुद्धता की जांच आपके सामने होगी. वहीं, ज्वेलर्स को इस काम के लिए सर्विस/हैंडलिंग फीस मिलेगी. साथ ही उन्हें रीफायनिंग के लिए सस्ता कच्चा माल भी उपलब्ध कराया जाएगा.

कैसे काम करेगा ये सिस्टम?

इस योजना का लाभ आप कम से कम 10 ग्राम सोना जमा करके उठा सकते हैं, जिसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है. फिलहाल इसमें 1 से 3 साल तक के शॉर्ट-टर्म बैंक डिपॉजिट का बेहतरीन विकल्प मौजूद है. इसमें आपके जमा किए गए सोने को रिफाइन करके स्टैंडर्ड गोल्ड बार में बदला जाता है और आपके गोल्ड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जिस पर आपको तय दर से ब्याज मिलना शुरू हो जाता है.

आपका सोना कैसे बनेगा देश के कमाई का जरिया?

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के मुताबिक, जब आप इस सोने को बैंक में जमा करते हैं, तो यह सीधे देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा का हिस्सा बन जाता है. इससे भारत को विदेशों से सोना आयात करने की जरूरत कम होगी. देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा, जिससे हमारा रुपया मजबूत होगा और देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ाएगा.