Budget 2026: क्या है महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना जिसका वित्त मंत्री ने किया ऐलान? जानिये कैसे करेगा काम और किसे मिलेगा इसका फायदा
Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सेशन के दौरान सदन को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना की घोषणा की है जिसके तहत हैंडलूम कारीगरों और बुनकरों को लाभ पहुंचाया जाएगा.
Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026 के लिए देश का बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री ने इस बजट की शुरूआत में सरकार के लक्ष्य और उद्देश्य को बताया. इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी हैंडलूम योजना की घोषण की है. वित्त मंत्री के अनुसार, सरकार महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना के तहत सरकार ग्रामीण स्वरोजगार में लगे सभी कारीगरों को बढ़ावा देगी. आइये जानते हैं कि क्या है महात्मा गांधी हैंडलूम योजना? जिसका वित्त मंत्री ने बजट के दौरान किया ऐलान…
क्या है महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना?
महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना बुनकरों-हथकरघों को समाजिक सुरक्षा देने का प्रयास है. इस योजना के तहत सरकार हैंडलूम बुनकरों का बीमा करती है जो उन्हें डिसेबिलिटी और एक्सीडेंटल डेथ की स्थिति में उन्हें आर्थिक रूप से मदद करेगी. केन्द्र सरकार का उद्देश्य इस योजना को मनरेगा के तैर गांवों को विकसित करने का है. सरकार इस योजना के माध्यम से कालीन और हैंडलूम सहित ग्राम स्वरोजगार के तमाम कार्यों को बढ़ावा देने का काम करेगी.
जानिए किसे मिलेगा लाभ?
बढ़ई, हैंडलूम कारीगर, कालीन और खादी उद्योग से जुड़े हस्तशिल्प कारीगरों को बढ़ावा देगी. इसके अलावे सरकार इन्हें आधुनिक मशीने खरीदने में मदद करेगी. साथ ही इनकी सलाना आजीविका को बढ़ाना सुनिश्चित करेगी.
#UnionBudget2026 में वस्त्र उद्योगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम
खादी,हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का शुभारंभ
वस्त्र कौशल इको-सिस्टम को बढ़ावा और आधुनिकता के लिए समर्थ 2.0 मिशन
प्राकृतिक, मानव निर्मित और न्यू ऐज फाइबर में… pic.twitter.com/spEu6gKxNG
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2026
SME के लिए सरकार ने किया 10,000 Cr का आवंटन
वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि छोटे और मध्यम उद्योगों को डेवलप करने के लिए सरकार ने 10,000 Cr रुपये का आवंटन किया है. इस बजट में वे टेक्सटाइल्स स्किलिंग बढ़ाने के लिए सिस्टम के लिए नई स्कीम लाएंगे. वहीं, हैंडीक्राफ्ट के लिए महात्मा गांधी खादी स्वराज स्कीम लाएंगे. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार इस वर्ष 200 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को रिवाइव करेगी.
वित्त मंत्री ने अपने शुरूआती भाषण में क्या बताया?
वित्त मंत्री ने बताया कि ये बजट कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला पहला बजट है. वित्त मंत्री ने सरकार के उद्देश्यों को लेकर आगे कहा कि सरकार का संकल्प गरीब, शोषित और वंचितों पर ध्यान देना है.
- हमारा पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना है.
- दूसरा कर्तव्य अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमताओं का निर्माण विकसित करना है.
- हमारा तीसरा कर्तव्य- सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप विकास है.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस त्रि-आयामी दृष्टिकोण के लिए सहायक परिवेश की आवश्यकता है. हमारी पहली आवश्यकता ढाचांगत सुधारों की गति को अनुकूल और प्रगतिशील बनाए रखना है. दूसरी आवश्यकता दक्षतापूर्ण पूजी आवंटन और जोखिमों के बेहतर प्रबंधन का आधार रखना है. तीसरी आवश्यकता एआई एप्लीकेशन और अति उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुशासन में सहायक बनाना है.
वित्त मंत्री अपने भाषण में कहा कि रोजगार सृजन और विकास में तेजी लाने के लिए हमने व्यापक सुधार किए हैं. इस दौरान वित्त मंत्री ने अपने सरकार के बड़े सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद हमने 350 से अधिक आर्थिक सुधारों को शुरू किया. जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिताओं को अधिसूचित करना इन सुधारों का हिस्सा रहा है. इसके अलावा उच्च स्तरीय समितियों को गठित कर केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया है. सुधार एक्सप्रेस अपने मार्ग पर तेजी से चल पड़ी है.
