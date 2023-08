Hindi Business Hindi

What Is No Claim Bonus How The Policy Holder Gets The Benefit Of Health Insurance Read Full Details Here

No-Claim Bonus क्या है? पॉलिसी होल्डर को कैसे मिलता है Health Insurance का लाभ, पूरी डिटेल्स यहां पढ़ें

मान लीजिए कि आपने स्वास्थ्य बीमा लिया है जिसके लिए आपने एक वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान किया है, लेकिन उस साल आप बीमार नहीं पड़े और कोई क्लेम नहीं किया है, इस स्थिति में बीमा कंपनियां पॉलिसीधारक को कुछ वित्तीय लाभ देती हैं. इसे ही नो-क्लेम बोनस कहा जाता है.

Health Insurance (Photo File)

What Is No Claim Bonus: जब भी हम ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदारी करते हैं, तो हम हमेशा Freebies या रिवॉर्ड या डिस्काउंट की उम्मीद करते हैं. जब बीमा की बात आती है तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) की बात करें तो वहां आपको नो-क्लेम बोनस (No Claim Bonus) मिलता है. नो-क्लेम बोनस एक रिवॉर्ड है जो स्वास्थ्य बीमा कंपनियां अपने पॉलिसीधारकों को देती हैं जिन्होंने क्लेम नहीं किया है.

Trending Now

मान लीजिए कि आपने स्वास्थ्य बीमा लिया है जिसके लिए आपने एक वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान किया है, लेकिन उस साल आप बीमार नहीं पड़े और कोई क्लेम नहीं किया है, इस स्थिति में बीमा कंपनियां पॉलिसीधारक को कुछ वित्तीय लाभ देती हैं. इसे ही नो-क्लेम बोनस कहा जाता है. यहां वित्तीय लाभ का मतलब ये है कि बीमा कंपनियां पॉलिसीधारक का बीमा कवरेज बढ़ाती हैं या प्रीमियम पर छूट देती हैं, जिससे पॉलिसीधारक को काफी फायदा होता है.

इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी पॉलिसी चुनें जिसमें नो-क्लेम बोनस ज्यादा हो. ये रिवॉर्ड इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप पॉलिसी अवधि के दौरान फिट रहे हैं और आपने अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर कोई दावा नहीं किया है.

स्वास्थ्य बीमा के लिए दो प्रकार के नो-क्लेम बोनस हैं, एक प्रीमियम पर छूट (Premium Waiver) और दूसरा संचयी लाभ (Cumulative Benefits). आइए एक-एक करके समझते हैं.

प्रीमियम पर छूट: इस प्रकार के नो-क्लेम बोनस के तहत, बीमा कंपनी प्रत्येक क्लेम फ्री ईयर के लिए आपके अगले प्रीमियम पर छूट प्रदान करती है. इसका मतलब ये है कि आपको समान बीमा राशि के लिए केवल कम प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा. मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपये की बीमा राशि के साथ एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदी है और 10,000 रुपये का प्रीमियम चुकाया है (सालाना भुगतान किया जाता है) और आपका बीमाकर्ता प्रीमियम पर 5 प्रतिशत छूट के रूप में नो-क्लेम बोनस प्रदान करता है. अगर आप उस वर्ष कोई क्लेम नहीं करते हैं, तो अगले वर्ष के लिए आपकी प्रीमियम राशि रु. 9,500 (10,000 रुपये पर 5% छूट), जबकि अन्य सभी लाभ और बीमा राशि समान रहेगी.

संचयी लाभ: संचयी नो-क्लेम बोनस के तहत, बीमा कंपनी आपकी प्रीमियम राशि को समान रखते हुए प्रत्येक क्लेम फ्री ईयर के लिए आपकी पॉलिसी की बीमा राशि या कवरेज राशि बढ़ाती है. आइए इसे भी उपरोक्त उदाहरण से समझते हैं. आपकी आपकी बीमा कंपनी नो-क्लेम बोनस के रूप में 5 प्रतिशत का संचयी लाभ प्रदान करती है, तो अगले वर्ष के लिए आपकी बीमा राशि बढ़कर रु. 10.5 लाख जबकि आपकी प्रीमियम राशि रु. 10,000 वही रहेंगे. स्वास्थ्य बीमा नो-क्लेम बोनस अधिकतम लाभ सीमा के साथ आता है, जो बीमाकर्ता से बीमाकर्ता के बीच भिन्न होता है.

आम तौर पर, संचयी उत्तोलन 50-100 प्रतिशत की सीमा तक सीमित होता है. इसका मतलब ये है कि अगर आप लगातार कई वर्षों तक क्लेम नहीं करते हैं, तो आप अपनी पॉलिसी की बीमा राशि को अधिकतम 50-100 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं.

इसी तरह, अगर आप प्रीमियम माफी के रूप में नो-क्लेम बोनस के हकदार हैं, तो आप अपनी प्रीमियम राशि को अधिकतम 50 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं. नो-क्लेम बोनस को मेडिक्लेम पॉलिसी में ट्रांसफर किया जा सकता है. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी नई स्वास्थ्य योजना या नए बीमा प्रदाता पर स्विच करना चाहते हैं, तो किसी विशेष स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर अर्जित बोनस को नई पॉलिसी में ट्रांसफर किया जा सकता है. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि देश की हर बीमा कंपनी आपको स्वास्थ्य बीमा खरीदने पर नो-क्लेम बोनस नहीं देती है. इसलिए पॉलिसी खरीदते समय यह जांच लें कि बीमा कंपनी के पास नो-क्लेम बोनस का प्रावधान है या नहीं.

RECOMMENDED STORIES