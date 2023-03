Hindi Business Hindi

क्या होती है 'No Fly List'? 2020 से अब तक 149 यात्रियों को इस लिस्ट में रखा गया; जानें क्या हैं इसके मायने

What Is No Fly List: बीते तीन साल में 149 यात्रियों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा गया है. राज्यसभा में सोमवार को इसकी जानकारी दी गई है.

What Is No Fly List: बीते तीन साल में 149 यात्रियों को ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में रखा गया है. राज्यसभा में सोमवार को इसकी जानकारी दी गई है. साल 2020 से अब तक एयरलाइन द्वारा गठित संबंधित आंतरिक समिति की सिफारिशों के अनुसार, एक अवधि के लिए 149 यात्रियों को ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में रखा गया है. नागर विमानन मंत्रालय ने लिखित जवाब में कहा कि पिछले तीन साल में ऐसा कोई मामला वापस नहीं लिया गया है. एसओपी, नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर), धारा 3-वायु परिवहन, सीरीज एम, और भाग 6 शीर्षक के अनुसार, अनियंत्रित/विघटनकारी यात्रियों की हैंडलिंग यह प्रावधान करता है कि पायलट-इन-कमांड से अनियंत्रित व्यवहार की शिकायत को एयरलाइंस द्वारा एयरलाइन द्वारा गठित आंतरिक समिति को भेजा जाना है.

इसमें यह भी कहा गया है कि आंतरिक समिति 30 दिनों की अवधि के भीतर अनियंत्रित यात्री के श्रेणी स्तर और सीएआर के प्रावधानों के अनुसार उड़ान से प्रतिबंध की अवधि के साथ मामले का फैसला करेगी. आंतरिक समिति के निर्णय के लंबित होने तक, संबंधित एयरलाइन ऐसे यात्रियों को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर सकती है.

नियमों में कहा गया है कि आंतरिक समिति का फैसला संबंधित एयरलाइन पर बाध्यकारी होता है. अगर आंतरिक समिति 30 दिनों में निर्णय लेने में विफल रहती है, तो यात्री उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र होगा. एयरलाइंस सभी अनियंत्रित यात्रियों (आंतरिक समिति द्वारा निर्णय के बाद) का एक डेटाबेस बनाए रखेगी और डीजीसीए/अन्य एयरलाइंस को इसकी सूचना देगी. एयरलाइंस द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा ‘नो फ्लाई लिस्ट’ का रखरखाव किया जाता है.

क्या होती है नो फ्लाई लिस्ट?

नो फ्लाई लिस्ट को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, ‘फ्लाइट में अनुचित व्यवहार करने वाले यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए नो फ्लाई लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. इस लिस्ट में उन यात्रियों को डाला जाता है जो अपने मौखिक या किसी अन्य आपत्तिजनक व्यवहार के चलते सफर के दौरान सहयात्रियों को परेशान करते हैं. नो फ्लाई लिस्ट में नाम जुड़ने पर यात्री के हवाई यात्रा करने पर प्रतिबंध लग जाता है. इसमें यात्रियों को तीन स्तर पर डाला जाता है. पहले स्तर पर मौखिक अनुचित व्यवहार के लिए तीन महीनों तक प्रतिबंध लग सकता है. वहीं, दूसरे स्तर के शारीरिक अनुचित व्यवहार के लिए 6 महीने का प्रतिबंध लग सकता है. तीसरे स्तर में जानलेवा धमकी वाले व्यवहार के लिए कम से कम दो साल के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है.

