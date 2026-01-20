Hindi Business Hindi

Budget 2026: अंतरिम बजट से कितना अलग है पूर्ण बजट? सरकार के पास कहां से आता है पैसा और कहां होता है खर्च?

भारत का केंद्रीय बजट सिर्फ कमाई और खर्चों का लेखाजेखा नहीं है. ये देश की आर्थिक सोच और नीतिगत दिशा का आईना भी होता है.समय के साथ भारत की अर्थव्यवस्था बदली और उसी के साथ बजट की परंपराएं भी आधुनिक होती चली गईं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार आम बजट पेश करेंगी.

मोदी सरकार (Modi Government) के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट 1 फरवरी 2026 को पेश होने जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लगातार 9वीं बार लोकसभा में आम बजट 2026 (Union Budget 2026)पेश करेंगी. इस बार संसद का बजट सत्र दो फेज में चलेगा. पहला फेज 28 जनवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक चलेगा. दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा.

बजट के जरिए सरकार यह तय करने की कोशिश करती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है. सरकार को हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में बजट पेश करना होता है. भारत में फाइनेंशियल ईयर का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है.

बजट की बात होती है, तो अक्सर लोग अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में कंफ्यूज हो जाते हैं. आइए जानते हैं अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या फर्क होता है? अंतरिम बजट में सरकार कौन-कौन से फैसले नहीं ले सकती? बजट के लिए सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां खर्च होता है:-

क्या है अंतरिम बजट?

चुनावी साल में सरकारें पूरा बजट पेश न कर अंतरिम बजट पेश करती हैं. अंतरिम बजट के कुछ महीनों बाद नई सरकार की ओर से उसी वर्ष पूर्ण बजट भी पेश किया जाता है.

ये बजट चुनावी साल में नई सरकार के गठन तक खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता होती है.

अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्यौरा देती है, जबकि वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगती है.

अंतरिम बजट में सरकार नहीं ले सकती ऐसे फैसले

इस बजट में ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है, जो नीतिगत और जिसे पूरा करने के लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़े या फिर कानून में बदलाव की जरूरत हो.

अंतरिम बजट में डायरेक्ट टैक्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता. हालांकि, सरकारें ऐसे बजट में इंपोर्ट, एक्साइज या सर्विस टैक्स में राहत दे देती हैं.

पूर्ण बजट क्या है?

पूर्ण बजट सरकार के सालाना खर्च का ब्यौरा होता है. इसके जरिए सरकार की इनकम और खर्च का लेखा-जोखा पेश किया जाता है.

पूर्व बजट सरकार के एक फाइनेंशियल ईयर (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के लिए होता है.

पूर्ण बजट में आंकड़ों के जरिए सरकार संसद को बताती है कि वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में किस चीज पर कितना पैसा खर्च करने वाली है.

टैक्स में बदलाव और बड़े नीतिगत फैसलों का होता है ऐलान

पूर्ण बजट में सरकार अलग-अलग सेक्टर में बड़े नीतिगत फैसले ले सकती है.

डायरेक्ट टैक्स या टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान भी किया जा सकता है.

किसी खास सेक्टर के लिए बड़ी राहत या रीलीफ पैकेज का भी ऐलान किया जाता है.

बजट से जुड़े ये बातें भी जानिए:-

भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था. उस समय देश ब्रिटिश शासन के अधीन था. इस बजट को उस समय के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था.

आजाद भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था. इसे तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने लोकसभा में पेश किया था.

आजाद भारत का पहला बजट सिर्फ 171.15 करोड़ रुपये का था. बजट में कुल रेवेन्यू 171.15 करोड़, कुल एक्पेनडिचर(खर्च) 197.29 करोड़ रुपये था.

कॉरपोरेट टैक्स पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है. 1987 में पहली बार उन्होंने ही बजट में इसका प्रावधान किया. इसी तरह सर्विस टैक्स लाने का श्रेय डॉ मनमोहन सिंह को जाता है, जिन्होंने 1994 के बजट में इसकी घोषणा की.

2001 में यशवंत सिन्हा ने पहली बार बजट दिन में पेश किया, जबकि इससे पहले आम बजट शाम में पेश किया जाता था. यह ब्रिटिश परंपरा थी कि शाम को बजट पेश किया, क्योंकि जब लंदन में दोपहर 11:00-11:30 के बीच बजट पेश हो जाता था तब समय में 5:30 घंटों के अंतर के कारण भारत में शाम के पांच बज रहे होते थे। सालों से चली आ रही इस अंग्रेजी प्रथा को सिन्हा ने तोड़ा था.

लंबे समय तक भारत में केंद्रीय बजट हर साल 28 फरवरी को पेश किया जाता रहा. यह परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही थी. साल 2017 में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए बजट की तारीख 1 फरवरी कर दी.

पहले बजट दस्तावेज राष्ट्रपति भवन पर प्रिंट होते थे, लेकिन 1950 में बजट लीक हो गया जिसके बाद प्रिंटिंग का कार्य मिंटो रोड पर स्थित एक प्रेस में ट्रांसफर कर दिया गया. 1980 से बजट नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में प्रिंट हो रहा है.यह वित्त मंत्रालय का निजी प्रेस हैं.

सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है. साथ ही वो अकेले ऐसे वित्त मंत्री भी हैं, जिन्होंने अपने जन्मदिन (29 फरवरी 1964 और फिर 29 फरवरी 1968) पर बजट पेश किया.

कई दशकों तक भारत में अलग से रेल बजट पेश किया जाता था. साल 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मर्ज कर दिया गया. इसे लेकर सरकार का तर्क था कि इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा.

साल 2019 से पहले बजट को लेदर ब्रीफकेस में संसद लाया जाता था. लेकिन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस परंपरा को तोड़ा. उन्होंने बजट को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पेश किया. इसे देश का बहीखाता बताया गया.

सरकार के पास पैसा आता कहां से है और जाता कहां है?

सरकार के पास टैक्स और नॉन टैक्स दोनों सोर्सेज से पैसा आता है. वहीं, ब्याज चुकाने से लेकर सब्सिडी और स्कीम्स सहित अन्य कामों पर सरकार पैसों को खर्च करती है. इसे हम 1 फरवरी 2024 के बजट के आंकड़ों के आधार पर एक रुपये के उदाहरण से समझते हैं.

कहां से आता है पैसा?

नॉन डेब्ट कैपिटल रेसिप्ट- 2 पैसा

नॉन टैक्स रेसिप्ट- 6 पैसा

कस्टम- 4 पैसा

इनकम टैक्स- 15 पैसा

एक्साइज ड्यूटी- 7 पैसा

उधार- 34 पैसा

कॉर्पोरेशन टैक्स- 15 पैसा

GST- 17 पैसा

कहां जाता है पैसा?

सब्सिडी- 7 पैसा

पेंशन- 4 पैसा

अन्य खर्च- 8 पैसा

रक्षा-8 पैसा

कर्ज और ब्याज-20 पैसा

टैक्स पर राज्यों का हिस्सा- 18 पैसा

वित्त आयोग और अन्य संस्थाएं- 9 पैसा

केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम -9 पैसा

केंद्रीय योजनाओं पर खर्च –17 पैसे