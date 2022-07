Who is fourth richest person in the world: ब्लूमबर्ग बिलियनायर्स इंडेक्स के अनुसार, भारतीय अरबपति गौतम अडानी ने इस सप्ताह दुनिया के चौथे सबसे दौलतमंद शख्स बन गए हैं. इसके पहले इस स्थान पर माइक्रसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स थे. गौतम अडानी की कुल संपत्ति अब बढ़कर 115.6 अरब डॉलर हो गई है, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के सह-संस्थापक लगभग 11 अरब डॉलर ज्यादा है. बिल गेट्स की संपत्ति फिलहाल 104.2 अरब डॉलर है. भारतीय अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति में इस 36 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है. दुनिया के किसी दूसरे अरबपति की संपत्ति में इतनी बढञोतरी नहीं दर्ज की गई.Also Read - बिल गेट्स को पछाड़ कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी, जानें - कितनी संपत्ति के मालिक हैं अडानी?

बिल गेट्स ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह इस महीने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को 20 बिलियन डॉलर का दान दे रहे हैं. परोपकारी होने की वजह से वह इसको और गति देने की योजना पर काम कर रहे हैं. गेट्स ने एक बयान में कहा, “मुझे उम्मीद है कि और अधिक देकर, हम कुछ पीड़ित लोगों को अभी सामना कर रहे हैं और हर व्यक्ति को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने का मौका देने के लिए फाउंडेशन के दृष्टिकोण को पूरा करने में मदद कर सकते हैं.” Also Read - मुकेश अंबानी को लगा झटका, गौतम अडानी बने दुनिया के चौथे सबसे अमीर | Pics

फोर्ब्स बिलियनायर्स की लिस्ट के मुताबिक, गौतम अडानी दुनिया के सबसे अधिक अमीरों की सूची में अब चौथे स्थान पर हैं. जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है. बिल गेट्स ने पिछले हफ्ते अपनी संपत्ति से 20 बिलियन डॉलर अपने गैर-लाभकारी संस्था के लिए दान करने की बात कही, जिसके बाद वह एक पायदान नीचे पहुंचकर पांचवें स्थान पर आ गए. Also Read - दुनिया के पांच सबसे बड़े रईसों में गौतम अडानी फिर शामिल, मुकेश अंबानी टॉप 10 से बाहर, देखें फोटो

अब अडानी ग्रुप के चेयरमैन की संपत्ति 2021 की शुरुआत से दोगुनी से अधिक हो गई है. अडानी इन्फ्रास्ट्रक्चर टायकून हैं, उनकी कंपनियां बिजली, हरित ऊर्जा, गैस, बंदरगाहों और अन्य तरह के काम करती हैं. अडानी हरित ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनना चाहते हैं और उनका कहना है कि वह अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर 70 अरब तक का निवेश करने के लिए तैयार हैं.

अडानी ने अपनी चैरिटी को भी बढ़ाया है. जून में, अपने 60 वें जन्मदिन पर उन्होंने विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए 60,000 करोड़ ( 7.7 अरब डॉलर) दान करने का संकल्प लिया. स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए दान का प्रबंधन अडानी फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा.

इस साल फरवरी में, अडानी ने की संपत्ति में इतना इजाफा हुआ कि एशिया के सबसे होने का तमगा अपने नाम कर लिए. उसके बाद भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी उनसे पीछे हो गए. इसके बाद उनकी निरंतरता कायम रही. वे अप्रैल में एलीट क्लब में शामिल हो गए, जिसमें एलन मस्क और जेफ बेजोस हैं.