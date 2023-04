Hindi Business Hindi

इस बार चूक गए मौका तो आ सकती हैं बेवजह की परेशानियां, जल्दी कराएं पैन को आधार से लिंक; वर्ना हो सकता है नुकसान

Consequences Of Not Linking PAN With Aadhaar: बेवजह की परेशानियों और दिक्कतों से बचकर समय से सारे काम पूरा करना चाहते हैं, तो जल्दी से पैन को आधार से लिंक करा लें.

Consequences Of Not Linking PAN With Aadhaar: भारत सरकार ने 2017 में स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था. हालांकि, कई बार याद दिलाने के बावजूद, कई लोगों ने अभी भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है. दोनों को जोड़ने में विफल होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

नहीं दाखिल कर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न

पैन को आधार से लिंक नहीं करने का एक मुख्य परिणाम यह है कि आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. चूंकि सरकार ने दोनों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, आयकर विभाग आपके टैक्स रिटर्न को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं हो जाता. इससे देय कर की राशि पर जुर्माना और ब्याज लग सकता है.

नहीं कर पाएंगे उच्च मूल्य के वित्तीय लेन-देन

पैन को आधार से लिंक नहीं करने का दूसरा परिणाम यह है कि आप उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं. कई वित्तीय संस्थानों को आपको बैंक खाता खोलने, लोन के लिए आवेदन करने या म्यूचुअल फंड में निवेश करने जैसे लेनदेन करने के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की आवश्यकता होती है. ऐसा करने में विफल रहने पर आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है, जिससे असुविधा और विलंब हो सकता है.

अमान्य हो सकता है पैन

पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर (Consequences Of Not Linking PAN With Aadhaar) भी आपका पैन अमान्य हो सकता है. सरकार के नियमों के अनुसार, यदि आप निर्धारित समय सीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन अमान्य हो जाएगा. इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं क्योंकि आप अपने पैन का उपयोग करके कोई वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे. आपको एक नए पैन के लिए आवेदन करना होगा, जो एक लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है.

टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में हो सकती है देरी

इसके अतिरिक्त, पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहने से (Consequences Of Not Linking PAN With Aadhaar) आपके टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में देरी हो सकती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके टैक्स रिफंड को प्रोसेस करने से पहले आपके पैन को आधार से वेरिफाई करता है. यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो सत्यापन प्रक्रिया में देरी होगी, जिसके परिणामस्वरूप आपका टैक्स रिफंड प्राप्त करने में देरी होगी.

टीडीएस की उच्च दर के दायरे में आ जाएंगे

पैन को आधार से लिंक नहीं करने (Consequences of not linking PAN with Aadhaar) का एक और परिणाम यह है कि आप स्रोत पर कर कटौती (TDS) की उच्च दर के अधीन हो सकते हैं. यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आपकी आय से काटा गया टीडीएस मानक दर से अधिक हो सकता है. इससे आपकी टेक-होम सैलरी में कमी आ सकती है और आर्थिक परेशानी हो सकती है.

गौरतलब है कि पैन को आधार से जोड़ना न केवल अनिवार्य किया गया है, बल्कि विभिन्न वित्तीय लेनदेन करने के लिए भी आवश्यक है. ऐसा करने में विफल रहने पर जुर्माना, देरी और यहां तक कि वित्तीय नुकसान भी हो सकता है. इसलिए, पैन को आधार से जल्द से जल्द लिंक कराकर अनावश्यक परेशानियों और जटिलताओं से बचा जा सकता है.

