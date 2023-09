Hindi Business Hindi

When to sell stocks: अगर शेयर मार्केट में किए हैं निवेश तो जानें- कब बेच सकते हैं अपना स्टॉक?

शेयर मार्केट के हर इन्वेस्टर की स्थिति अलग-अलग हो सकती है. बदलती मार्केट की स्थितियों और जरूरत के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को अपनाना जरूरी होता है.

If you have invested in the share market then know – when can you sell your stock?

When to sell stocks In Hindi: अगर आपने शेयर मार्केट (Share Market) में निवेश किया है तो आपके लिए यह काफी मुश्किल काम हो सकता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो से स्टॉक (Stock) को कब बेचना है. लेकिन यह कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है. अपने शेयर (Share) बेचने के लिए सही समय तय करते समय इन प्वॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए शेयर (Share) बेच सकते हैं-

इन्वेस्टमेंट (Investment) टार्गेट

अपने इन्वेस्टमेंट (Investment) करने के उद्देश्य को सही तरीके से समझ लें, चाहे वह शॉर्ट-टर्म गेन हो, लॉन्ग-टर्म ग्रोथ हो, या इनकम क्रिएशन हो. आपके टार्गेट आपकी सेल स्ट्रैटेजी को प्रभावित कर सकते हैं.

फाइनेंशियल जरूरतें

अपनी वर्तमान फाइनेंशियल स्थिति का आकलन करें और क्या आपको महत्वपूर्ण खर्चों या लक्ष्यों के लिए अपने निवेश किए गए पैसे का इस्तेमाल करने की जरूरत आ गई है. इसको समझें.

पोर्टफोलियो डायवर्सिफेकशन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो के डायवर्सिफिकेशन को रीव्यू करें कि यह आपके रिस्क अपेटाइट के अनुरूप है. रीबैलेंस और रिस्क को मैनेज करने के लिए शेयर (Share) को बेचना आवश्यक हो सकता है.

कंपनी की परफॉरमेंस

कंपनी के फाइनेंशियल स्वास्थ्य, ग्रोथ की संभावनाओं और मैनेजमेंट पर कड़ी नज़र रखें. यदि बुनियादी बातों में काफी गिरावट आती है, तो यह बेचने का संकेत हो सकता है.

मार्केट की स्थितियां

कंप्रिहेंसिव मार्केट ट्रेंड्स और आर्थिक स्थितियों पर नज़र रखें. मार्केट में गिरावट या बुलबुले के दौरान बेचने से आपकी कैपिटल को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है.

टैक्स इंप्लीकेशंस

शेयर (Share) बेचने के बाद कितना टैक्स बनेगा इस पर भी विचार करें, जैसे कैपिटल गेन टैक्स. शेयर (Share) को बेचने का स्ट्रैटेजिक समय तय करके टैक्स लायबिलिटीज को कम किया जा सकता है.

इमोशनल डिसिप्लिन

डर या लालच जैसी भावनाओं के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. अपनी पूर्व निर्धारित बिदड्रॉल स्ट्रैटेजी पर कायम रहें और अनुशासन बनाए रखें.

गौरतलब है कि हर इन्वेस्टर की स्थिति अलग-अलग हो सकती है. शेयर (Share) बेचने के लिए एक ही स्थिति सभी के लिए नहीं हो सकती है. अपने इन्वेस्टमेंट (Investment) की नियमित तौर पर समीक्षा करना और अपने टार्गेट्स और बदलती मार्केट की स्थितियों के अनुसार और जरूरत के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को अपनाना जरूरी होता है.

