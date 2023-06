पति-पत्नी को ज्वाइंट फाइनेंशियल फैसलों के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए?

Spouses Must Follow Rules to Make Joint Financial Decisions: एक पति-पत्नी को ज्वाइंट फाइनेंशियल फैसलों के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है. बिना इसके फैसले सही नहीं हो सकते हैं.

AI/Photo

Spouses Must Follow Rules to Make Joint Financial Decisions: जब आप अपने जीवनसाथी के साथ फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को साझा कर रहे हों, तो फाइनेंस मैनेजमेंट एक जटिल कार्य हो सकता है. फाइनेंशियल हार्मनी बनाए रखने और एक कपल के तौर पर लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल टार्गेट्स को प्राप्त करने के लिए ज्वाइंट फाइनेंशियल निर्णय महत्वपूर्ण माने जाते हैं. सही और सफल फाइनेंशियल पार्टनरशिप सुनिश्चित करने के लिए पति-पत्नी के लिए कुछ रूल्स और गाइडलाइंस को बनाना जरूरी होता है.

आइए, समझते हैं कि किस तरह से नियम बनाकर पति-पत्नी ज्वाइंट फाइनेंशियल निर्णयों को सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं?

ओपेन और ऑनेस्ट कम्यूनिकेशन

सफल ज्वाइंट फाइनेंशियल निर्णय लेने की नींव पति-पत्नी के बीच ओपेन और ऑनेस्ट कम्यूनिकेशन है. दोनों पार्टनर्स को अपने फाइनेंशियल टार्गेट्स, अपेक्षाओं और चिंताओं के बारे में पारदर्शी होना चाहिए. अपने फाइनेंशियल मकसद को अलाइन्ड करने और एक साथ सही फैसला लेने के लिए आय, व्यय, लोन, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्रायरिटीज के बारे में रेगुलर बातचीत आवश्यक है.

फाइनेंशियल टार्गेट्स तय करें

पति-पत्नी को फाइनेंशियल टार्गेट्स तय करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. इसमें छुट्टियों के लिए सेविंग करने या घर का डाउन पेमेंट करने के साथ-साथ रिटायरमेंट प्लान जैसे लॉन्ग टर्म टार्गेट्स जैसे शॉर्ट टर्म मकसद पर चर्चा करना शामिल है.

मिलकर बनाएं बजट

मिलजुलकर बजट तैयार करना ज्वाइंट फाइनेंस मैनेजमेंट का एक मूलभूत पहलू है. दोनों पार्टनर्स को एक ऐसा बजट बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए जो उनकी आय, व्यय और फाइनेंशियल टार्गेट्स को दर्शाता हो. खर्च को ट्रैक करना, बजट को लेकर समय-समय पर रीव्यू करना और जरुरत पड़ने पर एजस्टमेंट करना महत्वपूर्ण है. बजट का पालन करके, कपल अपने फाइनेंस को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने खर्च और सेविंग की आदतों के बारे में सही निर्णय ले सकते हैं.

एक दूसरे की फाइनेंशियल ताकत और कमजोरियों को समझें

पति-पत्नी को एक-दूसरे की फाइनेंशियल ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए समय निकालना चाहिए. उदाहरण के लिए, यदि एक पार्टनर इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट में बेहतर है, तो वह उस कैटेगरी में लीड कर सकते हैं, जबकि दूसरा पार्टनर एक अलग फाइनेंशियल पहलू में योगदान देता है.

आपस में सहमति बनाएं

ज्वाइंट फाइनेंशियल निर्णय सर्वसम्मति और समझौते पर आधारित होने चाहिए. फाइनेंशियल मामलों में प्रत्येक पार्टनर का समान अधिकार होना चाहिए, और दोनों व्यक्तियों के की बातों को ध्यान में रखते हुए पैसला ज्वाइंट रूप से किए जाने चाहिए. ऐसे मामलों में जहां असहमति हो जाती है, समझौता के माध्यम से बीच का रास्ता खोजना महत्वपूर्ण है.

जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट से राय लें

कुछ स्थितियों में, एक्सपर्ट से सलाह लेना आवश्यक हो जाता है. फाइनेंशियल एडवाइजर्स, टैक्स प्रोफेशनल्स, या असेट प्लानर्स से एडवाइज फाइनेंशियल मामलों में वैल्यूएबल हो सकता है. पति-पत्नी के लिए इस बात की पहचान करना जरूरी होता है कि उन्हें कब ज्वाइंट फाइनेंशियल निर्णयों के लिए एक्सपर्ट राय की आवश्यकता हो सकती है और जरूरत पड़ने पर सहायता लेने के लिए तैयार रहें.

फाइनेंशियल प्लान्स को रेगुलर रीव्यू करें

फाइनेंशियल प्लान्स को पत्थर की लकीर नहीं बनाना चाहिए. जैसे-जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, पति-पत्नी को अपनी प्लान्स की नियमित रूप से समीक्षा और अपडेट करना चाहिए. नौकरी में बदलाव, परिवार शुरू करने या घर खरीदने जैसी जीवन की घटनाओं का फाइनेंशियल टार्गेट्स पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है. अपने ज्वाइंट फाइनेंशियल निर्णयों का नियमित रूप से पुनर्मूल्यांकन करके, जोड़े नई परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल योजनाएं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप रहें.

