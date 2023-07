Hindi Business Hindi

जिनका SBI में नहीं है अकाउंट, वो भी YONO ऐप से कर सकते हैं UPI पेमेंट, यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस

SBI YONO App: जिन लोगों का SBI में अकाउंट नहीं है, अब वो भी YONO ऐप से UPI पेमेंट कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने पोन में YONO App को इंस्टाल करके आगे की प्रॉसेस पूरी करनी होगी.

who do not have an account with SBI, they can also make UPI payment through YONO app, here's step-by-step process.

SBI YONO App: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के YONO (You Only Need One) ऐप ने कस्टमर्स के बैंक अकाउंट्स के साथ इटरैक्ट करने के तरीके में बड़ा चेंज कर दिया है. शुरुआत में YONO ऐप को SBI अकाउंट होल्डर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब नॉन- SBI अकाउंट होल्डर्स को भी शामिल करने के लिए अपनी सर्विसेज को आगे बढ़ाया है. जिससे वे बिना किसी परेशानी के UPI पेमेंट कर सकते हैं. इस स्टेप से लाखों यूजर्स को सुविधा मिल गई है, और सेक्योर्ड तरीके से ट्रांजेक्शन किया जा सकता है. पहले ऐसे लोग केवल अपने संबंधित बैंक के UPI ऐप से ही पेमेंट कर पाते थे.

आइए, यहां पर समझते हैं कि नॉन- SBI अकाउंट होल्डर्स किस तरह से SBI योनो ऐप के जरिए UPI पेमेंट कर सकते हैं?

SBI योनो ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें

सबसे पहले, यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक स्मार्टफोन या टैबलेट और इंटरनेट कनेक्शन है. अपने डिवाइस का ऐप स्टोर खोलें (एंड्रॉइड के लिए Google Play Store या iOS के लिए ऐप स्टोर) और SBI YONO खोजें. अपने डिवाइस पर ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें.

रजिस्टर करें और अकाउंट बनाएं

एक बार ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद, इसे खोलें और यदि आप मौजूदा YONO यूजर नहीं हैं तो “नया यूजर” चुनें. रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस को पूरा करने के लिए अपना मोबाइल नंबर और जरूरी डीटेल्स भरें. वेरीफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा. अपनी पहचान वेरीफाई करने के लिए OTP रजिस्टर करें.

अपना नॉन-SBI बैंक अकाउंट लिंक करें

सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अब आप अपने नॉन-SBI बैंक अकाउंट को YONO ऐप से लिंक कर सकते हैं. “अकाउंट” सेक्शन पर जाएं और “नया अकाउंट जोड़ें” चुनें. उपलब्ध बैंकों की सूची से अपना नॉन-SBI बैंक चुनें और जरूरी डीटेल्स, जैसे अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालें.

UPI पिन सेट करें

UPI पेमेंट करने के लिए, आपको एक UPI पिन सेट करना होगा. “UPI” सेक्शन पर जाएँ और “UPI पिन सेट करें” चुनें. नॉन-SBI खाते से जुड़े अपने डेबिट कार्ड का डीटेल रजिस्टर करें. वेरीफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा. OTP रजिस्टर करें और एक सुरक्षित UPI पिन सेट करें.

मोबाइल नंबर वेरीफाई करें और UPI ID बनाएं

अपना UPI पिन सेट करने के बाद, ऐप आपसे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कहेगा. ट्रांजेक्शन अलर्ट और अपडेट प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है. एक बार वेरीफाई होने के बाद, एक यूनिक UPI आईडी बनाएं, जिसका उपयोग UPI ट्रांजेक्शन के लिए किया जाएगा.

UPI पेमेंट शुरू करें

अब जब आपका नॉन-SBI अकाउंट लिंक हो गया है और UPI क्रेडेंशियल सेट हो गए हैं, तो आप UPI पेमेंट शुरू कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, ऐप की होम स्क्रीन से “UPI” या “Pay” ऑप्शन पर क्लिक करें. रिसीवर की UPI आईडी, पेमेंट राशि और ट्रांजेक्शन का डीटेल रजिस्टर करें.

ट्रांजेक्शन को आथेंटिकेट करें

टांजेक्शन को अंतिम रूप देने से पहले, ऐप आपको आथेंटिकेशन के लिए अपना UPI पिन रजिस्टर करने के लिए कहेगा. पिन रजिस्टर करें और आगे बढ़ने के लिए “सबमिट” बटन पर क्लिक करें.

ट्राजेक्शन का कन्फर्मेशन

एक बार ट्रांजेक्शन सफल होने पर, आपको ट्रांजेक्शन संदर्भ संख्या के साथ ऐप पर एक कन्फर्मेशन मैसेज प्राप्त होगा. इसके अलावा, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भी आएगा.

