कौन हैं एलिस वॉल्टन जिनकी एंट्री ने बदली दुनिया के 10 सबसे अमीरों की सूची, देखें नई लिस्ट में कौन-कौन शामिल

World's richest people top-10 list: 154 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एलिस वॉल्टन अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो चुके हैं. एलन मस्क अभी भी इस लिस्ट में नंबर वन बने हुए हैं.

Who is Alice Walton: हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के आंकड़ों ने वैश्विक बाजार में हलचल पैदा कर दी है. इस बार की सूची में सबसे बड़ा बदलाव एलिस वॉल्टन (Alice Walton) की एंट्री के रूप में देखा जा रहा है. रिटेल किंग वॉलमार्ट (Walmart) परिवार से ताल्लुक रखने वाली एलिस ने न केवल टॉप-10 में जगह बनाई है, बल्कि अपने परिवार के वर्चस्व को भी साबित किया है.

कौन हैं एलिस वॉल्टन?

एलिस वॉल्टन वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वॉल्टन की इकलौती बेटी हैं. हालांकि वह अपने भाइयों की तरह कंपनी के सक्रिय प्रबंधन में उतनी शामिल नहीं रहीं, लेकिन वॉलमार्ट के शेयरों में उनके हिस्से ने उन्हें दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की श्रेणी में ला खड़ा किया है. इसके साथ ही दुनिया के अमीरों की सूची में एलिस वॉल्टन की एंट्री ने यह साफ कर दिया है कि पारंपरिक रिटेल बिजनेस आज भी टेक कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहा है.

दुनिया के 10 सबसे अमीर

ताजा आंकड़ों के अनुसार, शीर्ष पर अब भी एलन मस्क का कब्जा है, जबकि नीचे के पायदानों पर वॉल्टन परिवार ने कब्जा जमा लिया है.

  • एलन मस्क: 677 अरब डॉलर (प्रथम स्थान)
  • लैरी पेज: 263 अरब डॉलर
  • सर्गेई ब्रिन: 245 अरब डॉलर
  • मार्क जुकरबर्ग: 226 अरब डॉलर
  • जेफ बेजोस: 225 अरब डॉलर
  • लैरी एलिसन: 213 अरब डॉलर
  • बर्नार्ड अरनॉल्ट: 174 अरब डॉलर
  • जिम वॉल्टन: 158 अरब (वॉलमार्ट परिवार)
  • रॉब वॉल्टन: 154 अरब (वॉलमार्ट परिवार)
  • एलिस वॉल्टन: 154 अरब (वॉलमार्ट परिवार)

इस लिस्ट की सबसे खास बात यह है कि टॉप-10 में से 3 सदस्य एक ही परिवार से हैं. जिम, रॉब और एलिस वॉल्टन की संयुक्त संपत्ति रिटेल सेक्टर में वॉलमार्ट की अटूट शक्ति को दिखाता है. एलिस वॉल्टन की संपत्ति 154 अरब डॉलर आंकी गई है, जिससे वह 10वें स्थान पर काबिज हुई हैं.

टेक दिग्गजों की संपत्ति में गिरावट

जहां एक ओर रिटेल सेक्टर से जुड़े वॉल्टन परिवार की संपत्ति बढ़ी है, वहीं टेक दिग्गजों के लिए समय थोड़ा कठिन रहा है. लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस की संपत्ति में अरबों डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है. इसके विपरीत, एलन मस्क और लैरी एलिसन की संपत्ति में बढ़ोतरी देखी गई है.

