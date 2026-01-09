  • Hindi
  • Business Hindi
  • Who Is Priya Agrawal Hebbar Vedanta Founder Anil Agarwal Daughter Role Within The Vedanta Group Know About Her Net Worth

अनिल अग्रवाल की बेटी प्रिया की वेदांता ग्रुप में क्या है जिम्मेदारी? नेटवर्थ के बारे में भी जान लीजिए

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश के आकस्मिक निधन के बाद अब बेटी प्रिया अग्रवाल हेब्बर पर पूरे बिजनेस साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जाने की संभावना है. प्रिया वर्तमान में वेदांता ग्रुप के रणनीतिक फैसलों और पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG) ट्रांसफॉर्मेशन का नेतृत्व कर रही हैं.

Published date india.com Published: January 9, 2026 6:00 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Priya Hebbar Vedanta Group
Priya Hebbar Vedanta Group

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और माइनिंग किंग अनिल अग्रवाल के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके इकलौते बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अचानक कार्डियक अरेस्ट होने से निधन हो गया. अग्निवेश दुबई में रहकर फुजुराह गोल्ड जैसे व्यवसायों को संभाल रहे थे. इस दुखद हादसे ने न केवल परिवार को झकझोर दिया है, बल्कि करीब 35,000 करोड़ रुपये के वेदांता साम्राज्य के उत्तराधिकार को लेकर भी चर्चाएं तेज कर दी हैं. अब सबकी निगाहें अनिल अग्रवाल की बेटी प्रिया अग्रवाल हेब्बर पर टिकी हैं.

कौन हैं प्रिया अग्रवाल हेब्बर?

प्रिया अग्रवाल हेब्बर दुनिया के दिग्गज माइनिंग कारोबारी अनिल अग्रवाल की बेटी हैं. लंदन जैसे महंगे शहर में परवरिश होने के बावजूद प्रिया का बचपन काफी सादगी भरा रहा. उनके पिता ने हमेशा उन्हें संघर्ष करना सिखाया, यही वजह है कि उन्होंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में लग्जरी कारों के बजाय लोकल बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया. प्रिया ने मात्र 16 साल की उम्र में बिना पिता की मदद के पशु कल्याण के लिए YODA (Youth Organization in Defense of Animals) नाम का एनजीओ शुरू किया था, जो आज महाराष्ट्र के सबसे बड़े पशु संगठनों में से एक है.

वेदांता ग्रुप में क्या है जिम्मेदारी?

प्रिया अग्रवाल वर्तमान में वेदांता लिमिटेड में ‘नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर’ की भूमिका निभा रही हैं. भाई अग्निवेश के निधन के बाद वे ग्रुप की बागडोर संभालने के लिए सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं. फिलहाल, उनकी मुख्य जिम्मेदारियों में शामिल हैं. प्रिया पूरे ग्रुप के पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG) ढांचे का नेतृत्व कर रही हैं. प्रिया की अगुवाई में हिंदुस्तान जिंक ने 1 मिलियन टन माइंड मेटल उत्पादन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने हिंदुस्तान जिंक में भारत की पहली ‘ऑल-वुमन माइन रेस्क्यू टीम’ तैयार की. आज कंपनी के बोर्ड में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक (5 महिला, 4 पुरुष) है. उन्हें कामों की लिस्ट देख वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की ‘यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2024’ में भी शामिल किया गया है.

कितनी है प्रिया अग्रवाल की नेटवर्थ?

प्रिया अग्रवाल वेदांता ग्रुप की कार्यकारी निदेशक होने के साथ-साथ एक कुशल निवेशक भी हैं. साल 2025 की चौथी तिमाही (Q4) के आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न 15 स्टॉक्स में उनके द्वारा किए गए निवेश की कुल वैल्यू 2,133.6 करोड़ रुपये (लगभग 250 मिलियन डॉलर) से अधिक है. यह उनकी व्यक्तिगत निवेश क्षमता को दिखाता है.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.