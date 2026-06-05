कौन है राजेश मेहता? जिसने 1200 रुपये से खड़ा किया कई लाख करोड़ का एम्पायर और अब ₹15 लाख करोड़ के घोटाला में फंसे

राजेश मेहता ने अपने बड़े भाई से 1200 रुपये लेकर चांदी का बिजनेस शुरू किया था. इससे उन्हें इस कदर फायदा हुआ कि खड़ा कर लिया लाखों-करोड़ों का एम्पायर...

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राजेश मेहता, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के चेयरमैन @x.com

भारतीय शेयर बाजार में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नए खुलासे ने निवेशकों की नींद उड़ा दी है. राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड (REL) नाम की कंपनी अचानक सुर्खियों में है और कपंनी पर निवेशकों को धोखा देने के आरोप लग रहे हैं. यह कंपनी सोने की रिफाइनिंग और गहने बनाने का काम करती है. इसके प्रमोटर राजेश मेहता हैं, जिन पर 15.15 लाख करोड़ रुपये (करीब 158 अरब डॉलर) की वित्तीय हेराफेरी का आरोप लग रहा है. इस भारतीय वित्तीय इतिहास के बड़े घोटालों में से एक माना जा रहा है.

SEBI ने वित्तीय गड़बड़ियों पर उठाए सवाल

SEBI ने कंपनी की वित्तीय गड़बड़ियों के मामले को सामने लाते हुए 109 पेजों का ऑर्डर निकाला है. इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सेबी के पूर्ण कालिक सदस्य कमलेश चंद्रा वार्ष्णेय ने कहा नियामक संस्था का ऑर्डर प्रथम दृष्टया लगता है कि यह कंपनी कई सालों से गलत लेन-देन के ट्रांस्जैक्शन दिखा रही थी. इसके अलावा अकाउंटिंग के तौर-तरीकों, अपर्याप्त जानकारी देना और प्रोमटर ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के जरिए फंड का गलत लेन-देन गंभीर सवाल खड़े करता है.

कंपनी के 99 फीसदी राजस्व में गड़बड़ी

इस पूरे क्रम में कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 से लेकर वित्त वर्ष 2025 के बीच करीब 15.15 लाख करोड़ रुपये राजस्व की हेरा-फेरी का मामला है. नियामक बोर्ड ने कहा कि यह कंपनी के कुल राजस्व का 99.8 फीसदी हिस्सा है.

कौन हैं राजेश मेहता?

राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन और सोने और आभूषण उद्योग के प्रमुख उद्यमी राजेश मेहता का जन्म बेंगलुरु में 20 जून 1974 को हुआ था. उन्होंने इसी शहर के सेंट जोसेफ स्कूल से पढ़ाई की. स्कूल एजुकेशन के बाद उन्होंने हायर स्टडी करने का फैसला नहीं किया और कम उम्र में ही पिता का ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर दिया.

सिर्फ 1200 रुपये से शुरू किया था बिजनेस

1980 के दौर में जब भारत का ज्वेलरी व्यापार असंगठित हुआ करता था, तब मेहता और उनके भाई प्रशांत ने अपने बड़े भाई से 1200 रुपये लेकर चांदी के गहनों का बिजनेस शुरू किया. जल्दी ही यह बिजनेस दक्षिण भारत समेत गुजरात और मुंबई के बाजारों के लिए चांदी के थोक व्यापार का बड़ा ठिकाना बन गया.

1995 में IPO लाकर जुटाए ₹10 करोड़

1995 में मेहता की कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाकर अपने करियर का बड़ा टर्निंग प्वॉइंट हासिल कर लिया और उन्होंने इससे 10 करोड़ रुपये जुटाए. आने वाले दशकों में कंपनी ने लगातार गोल्ड की रिफाइनिंग और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए.

2015 में खरीदी बड़ी स्विस कंपनी

साल 2015 में राजेश एक्सपोर्ट्स ने स्विट्जरलैंड की कीमती धातुओं की रिफाइनरी ‘वाल्कैम्बी’ (Valcambi) को 400 मिलियन डॉलर में खरीद कर खूब सुर्खियां बटोरीं. यह पूरी तरह कैश डील थी. वाल्कैम्बी दुनिया की सबसे बड़ी कीमती धातुओं की रिफाइनरियों में से एक है और इसने कंपनी की ग्लोबल मौजूदगी को काफी मजबूत किया.

फोर्ब्स की वेबसाइट में भी छपे

मेहता के करियर का ग्राफ दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था और साल 2019 (अक्टूबर) में फोर्ब्स की वेबसाइट ने उनकी नेटवर्थ बताकर सभी को चौंका दिया. उनकी नेट वर्थ 1.57 बिलियन डॉलर यानी करीब 1500 करोड़ रुपये थी. लेकिन अब सेबी की ताजा रिपोर्ट ने राजेश मेहता की तरक्की पर कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं.