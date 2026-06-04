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आखिर क्यों गिर रहा भारत का रुपया? वो 5 कारण जिससे डॉलर का बढ़ता जा रहा कद

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक, कच्चे तेल का भाव 10 डॉलर बढ़ने पर भारत के इम्पोर्ट बिल पर 14-16 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ता है. तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ने से रुपया कमजोर हो गया.

Written by: Anjali Karmakar Edited by: Anjali Karmakar
Updated: June 4, 2026, 8:22 PM IST
आखिर क्यों गिर रहा भारत का रुपया? वो 5 कारण जिससे डॉलर का बढ़ता जा रहा कद
इस वक्त 1 डॉलर 95 रुपये के आस-पास ट्रेड कर रहा है. (AI जेनरेटेड)

दुनिया में डिजिटली चलने वाला एक बाजार है. इसे फॉरेक्स मार्केट कहते हैं यानी रोकड़ मंडी. इस मार्केट में दुनियाभर के बैंक, इन्वेस्टमेंट फर्म, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट कंपनियां करेंसी खरीदती और बेचती हैं. सारा कारोबार अमेरिका की करेंसी डॉलर में होता है. मतलब डॉलर की वैल्यू के हिसाब से बाकी देशों की करेंसी की वैल्यू तय होती है. डॉलर का भाव हमेशा से ही चढ़ा रहता है. हाल के समय में भारतीय रुपये की वैल्यू काफी कम हुई है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि US डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया एशिया में सबसे तेजी से गिर रहा है. पिछले 5 महीने में 6% से ज्यादा टूटा है. वहीं, इसी दौरान पाकिस्तानी रुपया 0.5% चढ़ा है, जबकि चीन का युआन भी 3% मजबूत हुआ है. दूसरी ओर, भारतीय रुपये की बात करें तो इस वक्त 1 डॉलर 95 रुपये के आस-पास ट्रेड कर रहा है.

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सवाल उठता है कि आखिर भारतीय रुपया कमजोर क्यों हो रहा है? क्या इसकी वजह सिर्फ अंतरराष्ट्रीय हालात हैं या फिर घरेलू कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? आइए जानते हैं वे पांच बड़े कारण जिनकी वजह से डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है और रुपया दबाव में है:-

1. महंगा होता कच्चा तेल

भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल इंपोर्ट करता है. जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है, तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं. इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये पर दबाव आता है. भारत अपनी खपत का 85% से ज्यादा तेल विदेशों से खरीदता है. इसकी पेमेंट सिर्फ डॉलर में हो सकती है। देश के इम्पोर्ट बिल में 22% की हिस्सेदारी के साथ तेल पहले नंबर पर है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक, कच्चे तेल का भाव 10 डॉलर बढ़ने पर भारत के इम्पोर्ट बिल पर 14-16 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ता है. तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ने से रुपया कमजोर हो गया.

2. विदेशी निवेशकों की बिकवाली

जब विदेशी निवेशक भारतीय शेयर और बॉन्ड बाजार से पैसा निकालते हैं, तो वे अपने रुपये को डॉलर में बदलकर बाहर ले जाते हैं. इससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है.रुपया कमजोर होता है.ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 1.66 लाख करोड़ रुपये निकाले थे. 2026 के शुरुआती 5 महीनों में ही 2.26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल चुके हैं. इस साल विदेशी निवेशकों के बड़े पैमाने पर निकासी करने का असर भी रुपये पर दिखाई दिया है.

3. मजबूत अमेरिकी डॉलर

दुनिया का 88% कारोबार डॉलर में होता है. रोकड़ मंडी में भी डॉलर को ग्लोबल करेंसी मान लिया गया है. रोकड़ मंडी में डॉलर की मांग बहुत ज्यादा है. भारत में भी डॉलर जितना आ रहा है, उससे ज्यादा खर्च हो रहा है. इसलिए रुपया तेजी से गिर रहा है.

4. व्यापार घाटा

भारत जितना निर्यात करता है, उससे कहीं अधिक आयात करता है. तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसी चीजों के आयात के लिए बड़ी मात्रा में डॉलर की जरूरत पड़ती है. लगातार बढ़ता व्यापार घाटा रुपये को कमजोर करने वाला एक बड़ा कारण माना जाता है.

5.‘डॉलर इंडेक्स’ में भी आई तेजी

‘डॉलर इंडेक्स’ में भी तेजी आई है. डॉलर इंडेक्स 6 बड़ी करेंसी- यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कनाडाई डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति दिखाता है. ईरान जंग शुरू होने के बाद ये 97.6 से 99 तक पहुंच गया.एक बार तो 100 के पार भी जा चुका है. सीधे शब्दों में कहे, तो पूरी दुनिया में डॉलर की डिमांड बढ़ी है. इसलिए ये मजबूत हुआ है.

वहीं, युद्ध, टैरिफ विवाद, भू-राजनीतिक संकट और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के समय निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में डॉलर खरीदते हैं. डॉलर को ‘सेफ हेवन’ माना जाता है. इसलिए संकट के दौर में उसकी मांग बढ़ जाती है. दूसरी करेंसी कमजोर पड़ जाती हैं.

आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?

  • रुपये की कमजोरी का असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है. पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, क्योंकि तेल आयात की लागत बढ़ जाती है.LPG सिलेंडर और प्राकृतिक गैस की कीमतों पर भी दबाव आ सकता है.
  • विदेश यात्रा करने वालों, विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और विदेशी सामान खरीदने वालों का खर्च बढ़ सकता है. मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य आयातित उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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